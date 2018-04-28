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Евро-Азиатский неонатальный форум начал свою работу в Екатеринбурге
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Евро-Азиатский неонатальный форум начал свою работу в Екатеринбурге 

Информационный портал Свердловской области 49 минут назад
В пятый юбилейный раз при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области и Всероссийской Общественной организации «Российское общество неонатологов» открыл свои двери форум, участниками которого стали более 650 специалистов — ведущие мировые эксперты: Великобритании, США, Италии, Литвы, Швеции, Японии, Германии, Швейцарии, Голландии, а также участники из различных городов России: от Калининграда до Владивостока.
Открыла мероприятие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, зачитав приветственный адрес от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором было отмечено высокое доверие профессионального сообщества, как ближнего, так и дальнего зарубежья, к форуму, как площадке обмена опытом, способствующей установлению в отечественной медицине мировых стандартов.
«Уверен, что традиция проведения Евро-Азиатского неонатального форума в нашем регионе будет продолжена. Мы будем рады принимать ведущих специалистов, посвятивших себя благородному делу — помогать новорожденным детям», — отметил в своем письме Евгений Куйвашев.
За последние годы наша страна добилась впечатляющих успехов в снижении младенческой смертности. Перемены в системе оказания медицинской помощи коснулись и Свердловской области. С 2010 года в нашем регионе на базе ОДКБ №1 открылся Областной перинатальный центр. Успешно функционируют межмуниципальные центры. Таким образом, нам удалось сформировать трехуровневую систему оказания перинатальной помощи. Система выявления детей с врожденными пороками развития, система перинатального консилиума, маршрутизация беременных женщин позволили снизить показатель смертности новорожденных с врожденными пороками развития до 0,7%. Подавляющее большинство этих детей (79%) родились в учреждениях третьего уровня, и это также один из показателей эффективного функционирования трехуровневой системы оказания перинатальной помощи. Такая организационная модель позволила добиться выживания 77% этих крайне тяжелых и проблемных пациентов.
В рамках форума проходят практические занятия и мастер — классы для врачей и медицинских сестер. Выступления специалистов посвящены современным аспектам выхаживания детей с экстремально низкой массой тела при рождении, оказанию помощи детям с врожденными пороками развития, современным технологиям респираторной поддержки. За время работы форума врачи-неонатологи обсудят вопросы внедрения новых наиболее эффективных методов, технологий и средств, способствующих рождению и развитию нового, современного и что самое главное — здорового поколения, которое будет способствовать процветанию нашей страны.
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