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В регионе будут приняты исчерпывающие меры для обеспечения безопасности проведения предстоящих праздничных мероприятий
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В регионе будут приняты исчерпывающие меры для обеспечения безопасности проведения предстоящих праздничных мероприятий 

Информационный портал Свердловской области 19 часов назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Кабмину и муниципальным властям поручено во взаимодействии с органами правопорядка обеспечить безопасность проведения на Среднем Урале массовых мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и труда, Дню Победы и Дню России. Речь об этом шла 24 апреля на совместном заседании Антитеррористической комиссии и оперативного штаба Свердловской области, которое по поручению главы региона и председателя АТК Евгения Куйвашева провел первый вице-губернатор Алексей Орлов.
«Наша задача — на самом высоком уровне обеспечить безопасность проведения всех праздничных мероприятий, исключив возможность совершения правонарушений во время праздничных мероприятий. Необходимо обеспечить готовность к оперативному реагированию на попытки проведения деструктивными силами несанкционированных акций протестного характера и оказать содействие организаторам массовых мероприятий в обеспечении охраны общественного порядка», — сказал Алексей Орлов, напомнив, что одновременно с государственными праздниками в регионе проводятся крупные международные спортивные, культурные и выставочные мероприятия.
Руководитель Главного управления МВД России по Свердловской области Михаил Бородин сообщил, что за местами проведения массовых мероприятий будут назначены ответственные за обеспечение охраны общественного порядка из числа руководящего состава территориальных органов областного Главка.
«В дни проведения массовых мероприятий будет обеспечен контроль за состоянием оперативной обстановки, в том числе в местах проведения праздничных мероприятий, в местах формирования и по пути следования колонн демонстраций и шествий. Проведено обследование улично-дорожной сети, в том числе подъездных путей к местам проведения культурно-массовых мероприятий. Контролируем устранение недостатков», — отметил Михаил Бородин.
По мнению первого вице-губернатора, в преддверии летнего сезона не менее важным является вопрос подготовки оздоровительных лагерей к приему детей на время школьных каникул.
Всего, как сообщила заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Ирина Журавлева, за период летней оздоровительной кампании, старт которой будет дан 1 июня, смогут отдохнуть более 370 тысяч юных свердловчан. «Планируется, что в этом году школьников примут 74 загородных оздоровительных лагеря, 27 санаторно-оздоровительных учреждения, восемь стационарных палаточных лагерей, один туристический лагерь, а также свыше тысячи площадок дневного пребывания. В ближайшее время все площадки будут проверены на соответствие норм общей безопасности и наличие паспортов антитеррористической защищенности», — сообщила замминистра.
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