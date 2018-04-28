Международный день цыган отметили на Среднем Урале

Уральцы стали участниками мероприятия, посвященного Международному дню цыган и 20-летию Екатеринбургской цыганской национально-культурной автономии «Рома Урала». Фестиваль цыганской культуры «Рома России» объединил несколько сотен жителей региона.

Свои поздравления собравшимся передал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

«Наш регион — один из самых богатых в национальном отношении. Сохранение и преумножение традиционных духовно-нравственных ценностей является важной составляющей многонационального российского общества. Цыганский народ — один из самых колоритных и загадочных народов на нашей планете. Так было на протяжении многих веков. Собирательное название «цыгане» объединяет примерно 80 этнических групп, которые связаны общим происхождением и признанием цыганского духа. Все они являются носителями неповторимого культурного наследия. Екатеринбургская цыганская национально-культурная автономия «Рома Урала» объединяет настоящих энтузиастов, патриотов и творческих личностей, которые на общественных началах выполняют большую культурную миссию», — говорится в поздравительном адресе губернатора Евгения Куйвашева.

Руководитель организации Ян Сокол подчеркнул, что национальные организации Среднего Урала работают при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который лично курирует работу по развитию межнациональных отношений на территории региона и оказывает содействие проектам национально-культурных объединений. Напомним, опираясь на ключевой принцип национальной политики региона, предусматривающий равные возможности для самореализации, изучения родного языка и обычаев, в 2002 году указом губернатора был учрежден День народов Среднего Урала.

Международный день цыган — праздник достаточно новый, он был основан в 1971 году на Всемирном конгрессе цыган, участниками которого являлись цыгане из более чем 30 стран. Главными итогами мероприятия стало признание цыган единой нетерриториальной нацией и принятие цыганских национальных символов: флага и гимна.

На Фестивале цыганской культуры «Рома России» в Екатеринбурге выступили не только именитые артисты, но и те, кто только начинает свой творческий путь.

«Мы пригласили молодых исполнительней со всей Свердловской области, приехали также артисты из Челябинской и Тюменской областей. Все они — молодые и талантливые. Мы хотим, чтобы их заметили, хотим дать им дорогу вперед. Именно через них, через их творчество и благодаря их таланту наша культура будет развиваться, попадать в каждый дом, затрагивать душу каждого человека», — отметил Ян Сокол.

Звездой фестиваля стала заслуженная артистка России, артистка театра «Ромэн», певица, исполнившая песню «Нанэ цоха» в фильме «Табор уходит в небо» Алена Бузылева. В финале фестиваля начинающие и именитые артисты вместе исполнили гимн цыган.

Отметим, уральские цыгане презентуют регион и на всероссийском уровне. Несколько месяцев назад руководитель «Рома Урала» Ян Сокол и юные талантливые ребята приняли участие в фестивале «Цыгане под небом России».