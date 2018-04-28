В рамках фан-феста FIFA в Екатеринбурге пройдет масштабный музыкальный фестиваль

В рамках Фестиваля болельщиков FIFA фан-зона Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге 8 июля станет площадкой масштабного музыкального фестиваля «Маяк». Любителей футбола порадуют выступления Земфиры, Дельфина , групп «Сплин» и «Би-2».

Илья Марков. «FIFA уже не первый чемпионат устраивает такое мероприятие, как Фестиваль болельщиков. Это мероприятие пользуется большой популярностью, и мне решение организовать совместный просмотр футбольных матчей на большом экране кажется очень правильным. Тем более, что этот просмотр всегда дополнен какими-то развлекательными активностями, позволяет подарить дополнительные эмоции — не только от футбола, но и от ощущения некой общности. Мы в Екатеринбурге, помимо привычных мероприятий, стараемся разнообразить фан-фест, каждый город-организатор имеет такое право — насыщать фестиваль какими-то новыми событиями. Что касается фестиваля «Маяк», то люди, которые приедут в Екатеринбург на фестиваль, будут понимать, что могут захватить еще и просмотр зрелищных, рейтинговых матчей. Мне кажется, удачно, что «Маяк» пройдет ближе к финалу Чемпионата мира по футболу», — отметил руководитель Дирекции городских праздничных мероприятий, директор центра культуры «Урал»

По его словам, трансляция матчей в фан-зоне будет осуществляться на экран, общая площадь которого составляет 120 квадратных метров.

Имя фестиваля, прежде всего, отсылает к названию парка культуры и отдыха им. Маяковского, где расположится фан-зона. «Также мы воспринимаем название как символизирующее музыкальные ориентиры. Сейчас еще рано говорить о том, сколько посетителей соберет фестиваль, но планируем увидеть 12-15 тысяч человек. Мы рассчитываем на то, что люди приедут и из других городов», — сказала исполнительный директор Tele-club Екатерина Кейльман, добавив, что продажа билетов на фестиваль уже стартовала.

Организаторы особое внимание обращают на тщательную проработку вопросов, касающихся обеспечения безопасности, ведь на протяжение всего периода работы фан-зоны, помимо просмотра футбольных матчей, здесь будут организованы различные массовые развлекательные мероприятия.

Так, 14 июня на церемонии открытия фан-зоны выступит группа «Чайф». Далее каждые выходные будут проходить тематические мероприятия. Например, 16 и 17 июня будет звучать латина, 23 и 24 июня посвятят теме чирлидинга, 30 июня организаторы устроят рок-выходные, а на 6 и 7 июля в фан-зоне готовят семейные активности. Кроме того, для гостей будут работать фудкорт, детская и игровая зоны.

Также на сцене фан-зоны смогут выступить местные кавер-группы. А 19 июня, в день, когда сборная России сыграет с командой Египта, запланировано масштабное мероприятие с участием Уральского государственного академического русского народного хора и организация самого большого в России хоровода.

Напомним, фан-зона в Центральном парке культуры и отдыха им. В. В. Маяковского будет работать с 14 июня по 15 июля с несколькими выходными. Ежедневно на Фестивале болельщиков FIFA будет транслироваться от одного до трех матчей мундиаля. Фан-зона будет открываться за два часа до первой трансляции, самим поздним временем окончания трансляций, как ожидается, станет 01:00.