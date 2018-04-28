Подарок для папы. «Знаешь, мама, где я был?» Резо Габриадзе

«Грузия, Кутаиси. Только закончилась война, радостей было мало. Нервы у всех — на пределе, беспризорные ходили стайками. А пинки и подзатыльники считались продолжением слов. Я жил партизаном в родном городе, и единственным островом, где было мне хорошо, была библиотека № 6, которая висела над рекой» — с такого, совсем не радужного описания, начинается история детства Резо. Ее с начала до конца нам поведает сам художник, то оставаясь за кадром, то по-документальному, обращаясь прямо в камеру, хотя на самом деле Резо просто общается с друзьями, а не читает заученный текст. Благодаря этому возникает ощущение непринуждённого и импровизированного разговора.

Главный герой истории — 10-летний Резо — постоянно опаздывает в школу, любит плевать с моста в речку и во сне убивает Гитлера. А еще мальчик увлекается литературой и вместе с крысой Ипполитом грызет гранит науки, правда вторая предпочитает только обложки. Фото: filmpro.ru

Школьник не отличается крепким здоровьем и в очередном простудном бреду общается с «мягкотелым интеллигентом» Сталиным и парочкой Лениных. «Судя по лицу, он будет хорошим электриком, ну может быть не хорошим, но электриком точно. Мы его сошлем в Сибирь с изолентой» — говорит товарищ Джугашвили. И вот мы уже видим, как маленький Резо, спасаясь от кучи детей и суровой жены, лезет на электрический столб, который одиноко покачивается среди снегов.

К счастью, электриком Резо не стал, из него вышел отличный художник. С 13 лет он учился и работал в мастерской скульптора Валико Мизандари. Потом уже в юности рисовал иллюстрации в газеты, которые «публиковались на четвертой странице, где был адрес типографии и еще что-то мелкими буквами — то ли номер бумаги, то ли ее качество». А позже основал знаменитый театр марионеток в Тбилиси, если верить мультфильму для этого всего лишь-то нужно вовремя пойти выпить пива. Еще раз убедиться в художественном таланте Резо можно при просмотре мультфильма, для его создания Лео использовал более 500 рисунков отца, которые были оцифрованы и анимированы. Мир Габриадзе, нарисованный тушью, очень красив и выразителен. В нем полно глубоко проработанных деталей, которые хочется разглядывать. Замечаешь, что линия на лице пленного фрица, напоминает черную ленту на фото, погибшего дяди Резо. И возникает повод для размышлений. Гадаешь, может быть это метка убийцы? Или наоборот связующая нить? Ведь оба они летчики и оба связаны с семьей Габриадзе. Но, по правде, конечно, это может совсем ничего не значить. Фото: filmpro.ru Множество деталей и в самом рассказе. Поражаешься, как человек помнит события давно минувших дней в таких подробностях. Но, конечно, не стоит воспринимать все, увиденное, всерьез. Ведь перед нами та реальность, которую видел когда-то маленький мальчик. Где родная деревня будто, срисована с задников спектаклей «Лебединое озеро» и «Жизель». А огромные лягушки философствуют с папиросами в зубах. Фантазия здесь искусно сливается с правдой, и мы не можем отличить одно от другого. Также, как юный Резо не может понять, кто находится за колючей проволокой, он с ветхим домиком бабушки и дедушки или немецкие заключенные, окруженные цветами и исполняющие Гайдна. И, несмотря на то, что в мультфильме так много абсурдных и невероятных вещей, кажется, мы легко бы могли жить в этой фантасмагории.

Формат повествования в мультфильме выбран удачно. Зрители превращаются в маленьких детей, которым рассказывает сказку старый добрый дедушка-выдумщик. Появляется магия условности. Мы принимаем правила игры, допускаем, что все это, правда, когда-то было. От этого на душе становится спокойно и тепло. Тем не менее, создатели не обошли тему человеческой злобы и жестокости. Но все это показано, как случайность, а не закономерность. Фото: filmpro.ru Однако совсем не случайно название мультфильма. «Знаешь, мама, где я был?» — строчка из старой грузинской потешки, которую на русский перевел Валентин Берестов

Знаешь, мама, где я был?

В поле зайчика ловил,

Оседлал и прокатился,

Поиграл и отпустил.

По словам Лео, отец часто по-грузински напевает это четверостишие про себя, исполнит его он и в самом мультфильме. Вообще музыкальное сопровождение анимации такое же волшебное и сентиментальное, как и вся картина. Зрители услышат народные грузинские композиции и произведения мировой классики. Фото: filmpro.ru “Знаешь, мама, где я был?” очень личная, добрая, мудрая, остроумная история. Она очень тонко и деликатно говорит о любви, взрослении, жизни, смерти, прощении и уважении. Мультфильм заставляет забыть обо всем плохом и верить в лучшее.