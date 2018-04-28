Ещё
У Дженнифер Лоуренс новый парень?
Далее:
Читайте также:
Ещё

У Дженнифер Лоуренс новый парень? 

Журнал ОК! 42 минуты назад
В Сети снова бурно обсуждают личную жизнь Дженнифер Лоуренс. Говорят, что 27-летняя знаменитость закрутила новый роман. Папарацци запечатлели артистку во время прогулки с 59-летним кинорежиссером Дэвидом О'Расселлом. Сообщается, что парочка зашла на ужин в один из нью-йоркских ресторанов, а потом продолжила маршрут. Поклонники звезды сомневаются, что это дружеская прогулка: Лоуренс шла под руку с кинорежиссером и светилась от счастья.
Jennifer & el director David O. Russell ayer en Nueva York ☺️? #jenniferlawrence #davidorussell #jlaw
A post shared by Jennifer Lawrence? (@jenniferlaw.ec) on  Apr 27, 2018 at 11:47am PDT  Напомним, что Дженнифер и Дэвид знакомы давно. Они вместе работали на съемках фильма «Мой парень — псих», «Афера по-американски» и «Джой».
Журнал ОК!: последние новости
Эми Шумер госпитализировали Дарья Мороз, Ясмина Муратович, Влад Топалов отметили Международный День джаза Аглая Тарасова, Татьяна Навка и другие на торжественном ужине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Киноляпы, которые никто не замечал24
Ведущую спросили про дочь и вибратор39
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение