У Дженнифер Лоуренс новый парень?

В Сети снова бурно обсуждают личную жизнь Дженнифер Лоуренс . Говорят, что 27-летняя знаменитость закрутила новый роман. Папарацци запечатлели артистку во время прогулки с 59-летним кинорежиссером Дэвидом О'Расселлом. Сообщается, что парочка зашла на ужин в один из нью-йоркских ресторанов, а потом продолжила маршрут. Поклонники звезды сомневаются, что это дружеская прогулка: Лоуренс шла под руку с кинорежиссером и светилась от счастья.

Jennifer & el director David O. Russell ayer en Nueva York ☺️? #jenniferlawrence #davidorussell #jlaw

A post shared by Jennifer Lawrence? (@jenniferlaw.ec) on Apr 27, 2018 at 11:47am PDT Напомним, что Дженнифер и Дэвид знакомы давно. Они вместе работали на съемках фильма «Мой парень — псих», «Афера по-американски» и «Джой».