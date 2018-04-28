Где можно легально приготовить шашлык на свежем воздухе в Химках

С наступлением весны все больше жителей Подмосковья выезжают в леса. А значит ‐ повышается риск ландшафтных пожаров. Какое наказание грозит за розжиг костра и где же все‐таки можно жарить шашлык ‐ вопрос более чем актуальный в преддверии майских праздников. Телеканал «360» разобрался на примере Химок.

Принято считать, что День труда и шашлыки — понятия неразделимые. Однако следует помнить, что подобные мероприятия в неположенном месте могут испортить настроение.

Для граждан предусмотрены штрафы от тысяч рублей, должностных — от 15-ти и для юридических — от 150-ти 300-та тысяч рублей

— Владимир Ильющенко, главный госинспектор городского округа Химки по пожарному надзору.

Не стоит думать, что глубоко в лесу вас никогда не поймают. У лесоохраны имеются квадрокоптеры, которые ищут нарушителей с воздуха. Поэтому выход один — отдыхать культурно и по правилам.

Это можно производить в специально отведенных местах. Эти места должны уже определить местные органы самоуправления, при этом оборудовать соответствующим образом

— Владимир Ильющенко.

И такие места в городском округе есть. Например, в Парке имени Льва Толстого . Здесь вам предоставят и мангал, и угли, и шампуры, и посуду. А самое главное — специальные домики. Стоит подобное развлечение в выходные 7 тысяч рублей. Дорого, однако на компанию в 10 человек выходит 700 рублей с человека.

Есть место дешевле —

парк-отель

«Дом ученых».

В нашем кафе гостям мы всегда предоставим мангалы, уголь, шампуры, розжиг, посуду. Ну и, соответственно, столы, мягкие кресла и удобное место для проведения пикника

— Анна Совчук, директор по развитию

парк-отеля

«Дом ученых».

Но как быть, если средства ограничены, а на пикник все равно хочется? В этом случае можно поехать в Левобережье. В парке

«Эко-берег»

оборудованы бесплатные площадки для барбекю. Но в этом случае о мангале и всем сопутствующем придется позаботиться самим.

Самое важное — приобрести мясо. Экономить и покупать более дешевый, уже замаринованный шашлык в супермаркетах эксперты не советуют. Велика вероятность приобрести некачественный продукт и испортить себе выходные.

Главное — покупать мясо в мясных лавках. Смотря там какое мясо -замороженное, незамороженное. Самое главное, чтобы оно было свежее. Естественное, допрашивать того человека, который продает. Это раз.

Во-вторых, спрашивать, когда его привезли. Там стикер должен быть

— Игорь Ахтанов,

шеф-повар

Ранее Министерство потребительского рынка и услуг Подмосковья в преддверии майских праздников подсчитало цены на покупку мяса для шашлыка и сопутствующих товаров.