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Автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» стартует в Москве 3 мая
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Автопробег «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» стартует в Москве 3 мая 

РИАМО 13 минут назад
Фото: РИАМО
Всероссийский автопробег Росгвардии «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы» стартует 3 мая от Музея Победы на Поклонной горе в Москве, говорится в сообщении информационного центра музея.
«Торжественная церемония старта автопробега состоится на Площади Победы. В ходе мероприятия, собравшиеся почтут память погибших солдат и офицеров Красной Армии, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей страны, возложат цветы к «Огню Памяти и Славы». В дар Музею Победы будет передана книга «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы», — говорится в сообщении.
Шести автомобилям предстоит проехать по маршруту Москва (Поклонная гора) — Смоленск (Площадь героев).
Участники автопробега, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провезут копию Знамени Победы, переданную музеем, по местам боевой славы Красной Армии. Они также возложат венки и проведут мемориально-памятные мероприятия в городах воинской славы и на местах боев.
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