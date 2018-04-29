От Москвы до Жукова: состоялся автопробег памяти маршалов Победы

Маршрут автопробега прошел через Киевское шоссе. По ходу пробега к изначальной колонне присоединились новые машины, в том числе во Внуково , Наро-Фоминске и Обнинске.

В Москве стартовал автомобильный пробег, получивший название «Памяти маршалов Победы». Сбор участников произошел перед Центральным музеем Вооруженных Сил. Акция завершилась в городе Жуков.

«Пробег преследует несколько целей. Во-первых, по прибытию в город Жуков мы должны открыть мемориальную доску, посвященную маршалу Победы. Во-вторых, отдать дань уважения тем людям, которые руководили нашими войсками и привели их к победе», — отметил председатель комитета памяти маршала Г. К. Жукова Алексей Павликов.

Павликов добавил, что акция преследует и третью цель — демонстрацию духа и памяти о великих военачальниках, направленную на оппонентов России, которым не стоит забывать о боевой истории нашей страны.

«И третье — показать нашим оппонентам в сегодняшней сложной геополитической обстановке в мире, что в случае надобности Россия выдаст и Жуковых, и Василевских, и Рокоссовских, и Баграмянов. У нас найдутся военачальники, которые смогут, если это потребуется, привести войска к победе снова», — заключил Павликов.