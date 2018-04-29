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От Москвы до Жукова: состоялся автопробег памяти маршалов Победы
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От Москвы до Жукова: состоялся автопробег памяти маршалов Победы 

ТК «Звезда» 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Маршрут автопробега прошел через Киевское шоссе. По ходу пробега к изначальной колонне присоединились новые машины, в том числе во Внуково, Наро-Фоминске и Обнинске.
В Москве стартовал автомобильный пробег, получивший название «Памяти маршалов Победы». Сбор участников произошел перед Центральным музеем Вооруженных Сил. Акция завершилась в городе Жуков.
«Пробег преследует несколько целей. Во-первых, по прибытию в город Жуков мы должны открыть мемориальную доску, посвященную маршалу Победы. Во-вторых, отдать дань уважения тем людям, которые руководили нашими войсками и привели их к победе», — отметил председатель комитета памяти маршала Г. К. Жукова Алексей Павликов.
Павликов добавил, что акция преследует и третью цель — демонстрацию духа и памяти о великих военачальниках, направленную на оппонентов России, которым не стоит забывать о боевой истории нашей страны.
«И третье — показать нашим оппонентам в сегодняшней сложной геополитической обстановке в мире, что в случае надобности Россия выдаст и Жуковых, и Василевских, и Рокоссовских, и Баграмянов. У нас найдутся военачальники, которые смогут, если это потребуется, привести войска к победе снова», — заключил Павликов.
Маршрут автопробега прошел через Киевское шоссе. По ходу пробега к изначальной колонне присоединились новые машины, в том числе во Внуково, Наро-Фоминске и Обнинске. Кроме того, в пути присоединилась калужская колонна ДОСААФ. В конечной точке маршрута колонна «Памяти маршалов Победы» состояла из около тридцати машин.
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