Юнармейцы Красноярского края дали старт праздничному автопробегу «От Победы к Победам»

Участники автомарша проедут по 33 населенным пунктам региона, где вручат малые копии Знамени Победы юнармейским организациям. 9 Мая на параде «Бессмертного полка» их будут нести лучшие участники движения «Юнармия» местных штабов.

В городах Дудинке и Норильске в Красноярском крае дан старт всероссийского патриотического марша «От Победы к Победам». Первые его участники уже начали свое движение по маршруту автопробега.

Специально по случаю юнармейцы местных муниципальных штабов подготовили 20-метровую копию Знамени Победы — символа окончания Великой Отечественной войны. Участники автомарша из Красноярского края проедут по 33 населенным пунктам региона, где вручат малые копии Знамени Победы юнармейским организациям. 9 Мая на параде «Бессмертного полка» их будут нести лучшие участники военно-патриотического движения «Юнармия» местных штабов.

Из Красноярска участники акции «От Победы к Победам» отправятся 5 мая. К ним присоединятся автолюбители Сибирского федерального округа. В каждом населенном пункте по маршруту следования на торжественных митингах будет развернута 20-метровая копия Знамени Победы — в знак сохранения памяти о подвиге советского народа в войне с немецко-фашистскими захватчиками. Завершится автопробег в Севастополе 9 мая.

В акции примут участие тысячи юнармейцев, жителей Сибири и Крымского полуострова.