Гонки, книги и спорт. Как во Владивостоке отметят День Труда

Во Владивостоке на 29‐30 апреля 1‐2 мая запланировано множество мероприятий на любой вкус. Для любителей активного отдыха город предлагает спортивные и культурно‐массовые мероприятия. Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.

Так, 29 апреля в 8:00 на центральной площади города состоится этап международных соревнований по автозвуку «dB Drag Racing IX», в которых участники определят, чья автомобильная система самая громкая.

29 апреля в 10:00 пройдет встреча участников литературного марафона «Слово — дело» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55).

Сразу три мероприятия запланированы в этот день на 11:00:

— работа фотокружка «Проfotiki» в библиотеке № 20 (пр. 100-летия Владивостока, 128а);

— выставка Михаила Павина «На том берегу Японского моря-2» в центре современного искусства «Артэтаж» (Океанский пр-т, 9);

— ретроспективная выставка художников творческой группы «Владивосток» в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25).

29 апреля в 14:00 пройдет лекция «Геральдика» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55), а после лекции в 17:00 состоится презентация книги Елены Леонтьевой «Буддийские притчи. Пять жизней на пути свободы».

1 мая в 11:00 Владивосток традиционно отметит Праздник Весны и Труда. По центральным улицам города пройдут праздничные колонны трудящихся организаций всех форм собственности, общественные организации, представители власти, спортивные федерации и другие. Все желающие могут присоединиться.

Спортивные мероприятия стартуют в 9:00 29 апреля с соревнований по синхронному плаванию. Турнир «Тихоокеанская русалочка» пройдет в бассейне школы № 79 (ул. Лермонтова, 91/3).

В 10:00 29 апреля начнется работа городского фестиваля «Шахматная весна» (продлится до 9 мая). Игры будут проходить на базе Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43).

29 апреля в 11:00 состоятся показательные выступления по различным стилям айкидо. Посмотреть на зрелищные выступления спортсменов смогут все желающие по адресу: ул. Уборевича, 20а (зал № 231).

29 апреля в краевом центре пройдет турнир по кикбоксингу среди новичков на ринге спортивного комплекса «Арена спорта» (улица Володарского, 3а).

30 апреля в 9:00 откроется третий по счету футбольный турнир «Neymar Jr`s Five». Игры 5 на 5 без вратарей пройдут на базе клуба «Луч-Энергия» (ул. Черноморская, 7б).

2 мая в 14:00 начнутся соревнования по дрифту РДС-Восток на «Приморском кольце». В мероприятии примут участие, как сильнейшие гонщики Дальнего Востока, так и дебютанты РДС-Восток.

На все мероприятия вход свободный.

По данным пресс‐службы администрации столицы Приморского края, на Первомай во Владивостоке заработают фонтаны и водопад.