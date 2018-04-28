Форум по хлебопечению «Хлеб — это мир» пройдет в Москве 15–17 мая

В Москве на ВДНХ с 15 по 17 мая состоится II Евразийский форум по хлебопечению «Хлеб — это мир», где встретятся специалисты из России и Евразии, чтобы обсудить проблематику и векторы развития современного хлебопечения, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«В павильоне №75 состоятся выставки хлебобулочных и кондитерских изделий со всей России, фестиваль «Российский пряник» и ярмарка фермерских продуктов. Также гости форума смогут увидеть соревнования пекарей, специализированную выставку «Пекарь и кондитер» и мастер-класс по применению пшеничной закваски для технологов», — говорится в сообщении.

В рамках форума состоятся семинары и круглые столы, посвященные развитию лечебно-профилактического и функционального хлебопечения, франчайзингу, применению санитарных норм в хлебопечении стран ЕАЭС , диверсификации рынка сбыта хлебобулочной продукции.

В рамках форума состоится Кубок Центросоюза по хлебопечению в двух номинациях: между профессиональными пекарями и между студенческими командами образовательной системы потребкооперации со всей России. Лучших пекарей выберет профессиональное жюри. Итоги соревнований будут подведены 17 мая, победителей ждут заслуженные награды и памятные подарки от организаторов и партнеров мероприятия.