Праздник 1 мая, День весны и труда: программа мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге

Майские праздники, а именно так россияне называют несколько выходных дней в начале месяца, все проводят по-разному. Для одних это возможность заняться посадками на даче, для других выбраться с друзьями на природу, а для третьих стать свидетелями и участниками культурных программ. Куда сходить и что посмотреть в предстоящие праздничные дни в Москве и Петербурге?

Дорогая моя столица

В 2018 году праздничные мероприятия пройдут на семи площадках в центре города, 27 — в парках, 11 — в округах столицы, а также 61 — в рамках фестиваля «Московская весна a cappella». Власти столицы предполагают, что на них побывают в общей сложности около 10 млн человек.

Программа, подготовленная властями столицы, широка и включает в себя множество мероприятий на любой вкус. По традиции в эти дни горожан и гостей приглашают на фестиваль «Московская весна», в рамках которого на организованных площадках кроме веселых уличных гуляний, пройдут шумные ярмарки, увлекательные мастер-классы и интерактивные шоу. Все желающие смогут принять участие в конкурсах и викторинах, отдохнуть и перекусить на уличных площадках кафе.

В этом году каждая площадка будет иметь свою тематику и сове оформление.

«Бал цветов» пройдет 1 мая в парке 50-летия Октября. Посетили смогут увидеть живописные цветочные декорации и попробовать свои силы, приняв участие в мастер-классах по изготовлению цветов из различных материалов. Веселые аниматоры в костюмах цветочных фей весь день будут дарить праздничное настроение посетителям, а вечером здесь пройдет концерт.

Еще одно мероприятие, связанное с цветами состоится в саду «Эрмитаж» . Оно называется весенний «День цветов». Кроме того, что здесь можно приобрести живые цветы, луковицы тюльпанов и гиацинтов, весенние первоцветы и растения в горшках, посетителей также ждут весенний дизайн-маркет и концерт классической музыки на траве.

Стиль ретро захватит 1 мая парк «Фили». Красочные декорации, чарующие мелодии 1930–1960-х годов, выступления творческих коллективов, мастер-классы — все это и многое другое поможет с головой окунуться в прошлый век.

Поклонников спорта ждут на Красногвардейских прудах, где будет проходить спортивный праздник. В его программе значится презентация популярных летних физкультурных занятий, мастер-классы опытных инструкторов по бегу, танцам и йоге.

Измайловский парк — идеальный вариант для семейного отдыха. Помимо мероприятий спортивного плана здесь будут организованы музыкальные конкурсы и интеллектуальные викторины, мастер-классы, а также театральные представления и концерт.

Петербург: забег, маевка и парад ледоколов

29 и 30 апреля в Северной столице состоится пятый, юбилейный фестиваль ледоколов. По этому случаю даже придумали особую программу. Организаторы обещают, что все желающие смогут посетить внутренние помещения и машинное отделение легендарного ледокола-музея «Красин», полюбоваться на традиционный «Вальс буксиров», принять участие в мастер-классах (на одном из них, к примеру, научат вязать морские узлы всех желающих) и интерактивной игре по станциям «Петербург — морская столица России».

1 мая, в День международной солидарности трудящихся, после традиционного шествия по Невскому проспекту, на Дворцовой площади состоится праздничный концерт. Коммунисты объявили о возрождении старинной традиции большевиков — антикапиталистической маевке. Поэтому в полдень на площади Ленина будут солдатская каша, чай, гармонист, советские и революционные песни, а также лозунг: «Пролетарии всех стран — объединяйтесь!»

Еще одним традиционным первомайским мероприятием в Петербурге является забег на длинные дистанции. В этом году петербуржцев и гостей города приглашают на спортивный стадион парка Сосновка на «Первомайский МарафонЪ Белого Орла». Забег организуется для всех желающих, включая детей в возрасте от 4 лет.