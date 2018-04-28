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Блогер Владимир Лешуков: Исторический центр Саратова стал светлее
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Блогер Владимир Лешуков: Исторический центр Саратова стал светлее 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Удалось добиться восстановления освещения на улице Комсомольской. Между Первомайской и Московской. Там по сути на весь квартал стоял один старый советский фонарь возле Лицея прикладных наук, который не помню работавшим последние лет 5. Может, даже больше. И еще один возле Московской, повернутый в сторону Первомайской, — тоже вечно темный.
То есть, улица на этом участке находилась в абсолютной темноте. Хотя в данном квартале расположены Лицей, Старообрядческая церковь, муниципальный Театр магии и фокусов «Самокат». После моего обращения к главе Саратова Михаилу Исаеву многолетняя проблема очень быстро решилась. Не только восстановили работу двух старых фонарей, но и повесили дополнительную лампу — у пересечения с Первомайской.
На фото — как было (вверху). И как стало (внизу).
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