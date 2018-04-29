Заслуженный деятель культуры Галина Пахомова скончалась в Петербурге

В Петербурге не стало одного из старейших деятелей культуры, на 83-м году жизни умерла заслуженный работник культуры РФ Галина Пахомова, сообщили в городском комитете по культуре.

Пахомова много лет возглавляла министерство культуры Ленобласти.

За свой самоотверженный труд она получила правительственные награды, среди которых медаль «За освоение целинных и залежных земель» и орден «Дружбы народов».

«Галина Семеновна тем и отличалась от многих партийных чиновников, что понимала суть и специфику художественной сферы, всегда стремилась по возможности помочь людям искусства, поддержать их начинания и идеи», — говорится в некрологе на сайте комитета по культуре Петербурга.

«Она дружила со многими из писателей, композиторов, артистов, музыкантов, вдохновлялась их замыслами. Ее дом был творческим клубом, где обсуждались насущные вопросы и проблемы творческой интеллигенции».

О дате и месте проведения гражданской панихиды сообщат позднее.