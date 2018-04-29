Ещё
Заслуженный деятель культуры Галина Пахомова скончалась в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заслуженный деятель культуры Галина Пахомова скончалась в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 49 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге не стало одного из старейших деятелей культуры, на 83-м году жизни умерла заслуженный работник культуры РФ Галина Пахомова, сообщили в городском комитете по культуре.
Пахомова много лет возглавляла министерство культуры Ленобласти.
За свой самоотверженный труд она получила правительственные награды, среди которых медаль «За освоение целинных и залежных земель» и орден «Дружбы народов».
«Галина Семеновна тем и отличалась от многих партийных чиновников, что понимала суть и специфику художественной сферы, всегда стремилась по возможности помочь людям искусства, поддержать их начинания и идеи», — говорится в некрологе на сайте комитета по культуре Петербурга.
«Она дружила со многими из писателей, композиторов, артистов, музыкантов, вдохновлялась их замыслами. Ее дом был творческим клубом, где обсуждались насущные вопросы и проблемы творческой интеллигенции».
О дате и месте проведения гражданской панихиды сообщат позднее.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Полтавченко призвал остановить продажу колбасы на городских ярмарках Полтавченко рассказал о «детских садах для взрослых» в Петербурге Проспект Добролюбова могут переименовать в честь Александра II
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы55
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Ведущую спросили про дочь и вибратор40
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение