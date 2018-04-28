Байкеры открывают сезон: «Это определенный социум, до него надо дорасти»

В воскресенье, 29 апреля, клуб владельцев мотоциклов культового брэнда Harley-Davidson открывает сезон. Мероприятие пройдет в Минске. В нем участвуют мотоциклисты из всех стран СНГ. Причем не только владельцы Harley-Davidson.

В параде могут принять участие все желающие. При этом для владельцев мотоциклов именно Harley-Davidson — это определенный стиль жизни, рассказал Business FM генеральный директор Harley Owners Group Сергей Каменев

Сергей Каменев генеральный директор Harley Owners Group «В первую очередь мотоцикл Harley-Davidson — это некоторый уровень, то есть это говорит о том, что человек чего-то смог добиться в жизни, состоялся как личность, таким образом, он получает входной билет в определенный социум, где собираются люди взрослые, образованные, с интересами к путешествиям. Собственно говоря, это и является центром притяжения. Поэтому я могу сказать, что, наверное, мотоциклы Harley-Davidson, некоторым образом до них надо дорасти. Что касается приобретения мотоцикла Harley-Davidson, на текущий момент есть достаточно доступные модели, стоимость которых начинается от 600 тысяч рублей, и это, наверное, входной билет в это сообщество. Если вы хотите купить мотоцикл для того, чтобы на нем поехать с комфортом в путешествие, то такой мотоцикл обойдется, условно, в 2,5 млн рублей».

Владельцы Harley-Davidson — как правило, люди не только состоятельные, но уже и взрослые. Поэтому и на дорогах они ведут себя соответствующе. В частности, не ставят на свои мотоциклы прямоточные глушители. Это просто ни к чему. У Harley-Davidson свой неповторимый звук, говорит байкер Алексей Федоров

Алексей Федоров байкер «Тот же Harley-Davidson, например, у него какие-то тюнингованные трубы, они не то, чтобы совсем громкие, они не ревут, но у них этот утробный звук — это часть их имиджа. И очень тонкая грань проходит между тем, что можно запрещать, и тем, без чего невозможно жить, не имеет смысла. Конечно, вот это безумие, то, что ставят совсем ревущие тюнинговые трубы на спортмотоциклы, и они ревут так, что ты за пять километров его слышишь, подпрыгиваешь на кровати ночью, и это, конечно, не дело. За это стали, в принципе, драть гаишники . Но и совсем уже ужимать, ужесточать вот этот звук… какая-то должна быть грань, степень доступного компромисса, я бы сказал».

Официальное закрытие мотосезона Harley-Davidson будет там же в Минске. Оно состоится в сентябре. Как правило, к закрытию съезжаются байкеры не только из СНГ, но и других стран.