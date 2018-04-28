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Знаете ли вы свой город?
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Знаете ли вы свой город? 

Собака 58 минут назад
Фото: Собака
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Петербург — самый европейский город России. В нем есть все: итальянский классицизм и немецкая готика, регулярные и ландшафтные парки, современная архитектура и районы граффити. Солнца только маловато, а вот красот и интересных деталей в избытке. Вместе с S7 Airlines мы решили проверить, а хорошо ли на самом деле знают петербуржцы свой любимый город. Перед вами подборка фото, которые так любят делать гости Северной столицы. Но игры разума (искусственного, естественно) их несколько преобразили. И вообще это Петербург? Выбирайте «да» или «нет».
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