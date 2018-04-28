На Новом Арбате презентовали «Большую книгу» Сергея Михалкова

Презентация, которая состоялась 28 апреля, была приурочена к 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова

В литературном кафе собралось более 100 поклонников творчества одного из самых известных писателей нашей страны. Многие были с детьми.

— Я была знакома с Сергеем Владимировичем двадцать шесть лет и общалась с ним каждый день, — делится воспоминаниями сотрудница издательства АСТ Ольга Муравьева. — С ним было интересно разговаривать. Он постоянно шутил. Сейчас жалею, что не записывала его остроты.

Муравьева вспоминает, как однажды позвонила 92-летнему Михалкову. А тот грустно пожаловался: «Представляешь: каждый день мне кто-то звонит, чего-то просят. Нет, чтоб просто спросить: „Сергей, как дела, как чувствуешь?“»

— Что касается творчества Сергея Владимировича, то его произведения совершенно не устаревают, — отметила редактор сборника Оксана Деева. — Я человек молодой, но когда отбирала стихотворения Михалкова 1930-х годов, то думала: как современно они звучат.

Вокруг импровизированной сцены на втором этаже книжного магазина стоят кресла, стулья, на которых разместились гости литературного кафе. На отдельном столе лежит множество книг Сергея Владимировича, которые можно приобрести.

— Каждый, кто захочет прочитать стихи детского поэта, может подняться сюда и прочитать, — объявляет ведущий Андрей Краснов

А начали поэтический марафон звезда театра и кинематографа Любовь Толкалина со своей дочерью — Марией Михалковой.

— Когда-то я перестала заниматься спортом, ходить в бассейн и начала набирать вес, — вспоминает Толкалина. — И села на диету. И когда мы обедали с Егором (Михалковым-Кончаловским, внуком Сергея Михалкова. — прим. «ВМ») в кругу семьи, я ничего не ела, а только грустно смотрела в пустую тарелку. А Сергей Владимирович шутил: «Егор, выгодная девушка тебе попалась…»

Любовь Толкалина рассказала, что они с дочкой 13 марта — в день рождения Сергея Михалкова — всегда ходят на могилу поэта и читают там его стихи. Те, которые им больше всего нравятся. С них они и начали поэтический марафон.

Сменили их актриса Ольга Ломоносова с 11-летней дочкой Варварой.

— Я, конечно, не могу похвастаться знакомством с Михалковым, но очень люблю его творчество, — отметила актриса.

Покорила всех зрителей маленькая Александра — дочь ведущей Ирины Муромцевой , которая не только отличилась знанием четверостиший Михалкова, но и прочла со сцены свои собственные.

— Вот так и рождаются звезды, — заключил ведущий Андрей Краснов.