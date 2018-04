ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА. «МУЗЫКАЛЬНОЕ БЮРО». 21.04.2018

Sviatoslav Richter — Beethoven Bagatelles G-dur, Op.126 No.1 Frédéric Chopin — Waltz No. 4 in F Major, Op. 34, No. 3Arthur Rubinstein — Chopin — Nocturne in E-flat Major, Op. 9, No. 2Lazar Berman — Liszt, Le mal du paysErik Satie — Gymnopédie No. 2Erik Satie — Gymnopédie No. 1М. П. Мусоргский — Картинки с выставки (1874) Cum mortus in lingua mortua (Иво Погорелич) Николай Рославец — 2 поэмы для фортепиано (1920) (Mark-André Hamelin) A. Schoenberg — №5 — Menuett