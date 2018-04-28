Коллекция Гитлера и африканская мумия. Что хранит бабушкин чердак

Как думаете, какое самое загадочное и жуткое место в любом доме? Нет, не подвал, а чердак! Именно там находят фамильные драгоценности, антикварные вещи и редкие документы. Над головами жильцов десятилетиями, а, порой, и столетиями хранятся невероятные сокровища. По этому случаю в мире ежегодно 29 апреля отмечают день загадочных чердаков.

Вспомните свое детство, когда вы шумной компанией забирались на чердаки в поисках чего-нибудь таинственного. И не важно, какой чердак: городской многоэтажки или скрипучий чердак деревенского бабушкиного дома. А еще друг друга детвора пугала тем, что на чердаках живут домовые или привидения, которые по ночам двигают старый хлам на крыше. Впрочем, таинственные и жуткие истории — всего лишь плод детской фантазии, а вот вещицы там находили действительно уникальные.

Коллекция Гитлера

Сразу же после падения нацистской Германии и окончания Второй мировой войны в 1945 году Лев Александрович Безыменский, капитан советской военной разведки, приехал в захваченную штаб-квартиру нацистской партии, Рейхсканцелярию в Берлине. Среди прочих вещей он обнаружил коробки с личными вещами Гитлера, которые должны были перевезти в его горную крепость на юге Германии. Некоторые из принадлежностей Адольфа в качестве сувениров военный забрал себе. Спросите, причем тут чердак? Спустя почти полвека дочь капитана, Александра Безыменская, полезла на чердак отцовского дома для того, чтобы найти ракетку для бадминтона. Однако вместо нее она наткнулась на сувенир из Рейхсканцелярии — личную музыкальную коллекцию Адольфа Гитлера, среди которой были записи произведений Петра Чайковского , Александра Бородина и Сергея Рахманинова — «недочеловеки», как называли их нацисты.

Чем хороши чердаки? Там можно найти действительно уникальные вещи! Не верите? А зря! Если вдруг вы разбираете чердак своей бабушки, то не спешите выбрасывать с виду неприглядные вещицы.

Так, наследники покойного владельца художественной галереи Джорджа Дэвиса обнаружили на чердаке его нью-йоркского особняка удивительную находку — красивую фигурку в неприметной деревянной коробочке. Чем тщательнее наследники выяснили судьбу статуэтки, тем больше округлялись их глаза. Выяснилось, что она была сделан в мастерской карла Фаберже по заказу русского царя Николая II, который подарил ее своей супруге императрице Александре Федоровне. Фигурка была украшена золотом и сапфирами.

В 1912 году Николай II заказал еще 50 таких статуэток — за несколько лет до начала революции, которая привела к гибели его семьи. Джордж Дэвис купил статуэтку Фаберже за 2250 тысяч долларов у промышленника Арманда Хаммера в 1934 году. На аукционе, который длился всего 15 минут, она была продана за 5,2 миллиона долларов.

Мешки денег

Наверное, такое бывает только в кино. Американец Джош Феррин купил собственный дом. Осматривая новое жилье, он зашел в гараж, где в потолке заметил небольшую съемную панель, из-под которой торчал кусок ковролина. Мужчина решил поближе рассмотреть это место и, к своему удивлению, обнаружил за ним небольшое полое пространство. Чем больше он осматривал это место, тем чаще билось его сердце. Восемь старых патронных ящиков, которые находились в этом пространстве, были набиты деньгами. В общей сложности 360 тысяч долларов!