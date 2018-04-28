BTS представлены в четырех номинациях премии Radio Disney Music Awards

Номинанты церемонии Radio в этом году стали известны публике апреля. BTS представлены в четырех номинациях. Ребятам придется побороться с такими сильными артистами, как Селена Гомес и Шон Мендес

Ким НамДжун, Ви, Джин, Чимин, Чонгук, Шуга и Джей-Хоуп номинированы в категории Best наряду с Imagine, и.

ИхА-песня попала в номинацию «Лучшая песня, которая заставляет вас улыбаться», и столкнется с конкуренцией в виде’s, ’s, ’,.

Так же, мы считаем, что у самый высокий шанс победить в категории Fiercest. противостоит, фанатам Шона Мендеса, и Селенаторам. Вы же справитесь, не так ли?

Учитывая, насколько преданы поклонники своим мальчикам, мы считаем, что это уже можно назвать победой!

Голосовать за любимчиков можно на официальном сайте до июня, а сама церемония состоится июня.

Между тем, вернутся е в США в следующем месяце. Ребята выступают на Billboard мая. Они станут первой группой, которая выступит на шоу в Лас-Вегасе.

Это будет хорошей практикой перед мировым турне, в котором парни впервые отправятся в Европу.