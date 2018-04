Дуэйн «Скала» Джонсон оригинально ответил школьнице на просьбу сопроводить ее на выпускной

Актер отказал выпускнице, предложив взамен гораздо более запоминающийся подарок.

Можно по-разному относиться к фильмам, в которых снимается «Скала» Джонсон, но его радушие и харизма однозначно делают его одним из самых популярных актеров в Голливуде.

Звезда боевиков и приключенческих блокбастеров Дуэйн «Скала» Джонсон поразил открытостью и великодушием, ответив на просьбу одной выпускницы школы в его Instagram.

Кети Кельценберг — выпускница школы из Миннесоты, написала актеру вопрос в соцсети, сможет ли он сопроводить ее на выпускной. Предполагая, что голливудская звезда откажется или проигнорирует просьбу одной из тысяч поклонниц, Кети обомлела, получив от Дуэйна ответ. Да еще какой!

— К сожалению, я буду сниматься в фильме на Гавайях во время выпускного Кети, НО меня так впечатлило очарование и уверенность этой молодой леди, которая смогла обратиться ко мне с такой просьбой (дамы обычно передо мной смущаются), что я должен был сделать что-то особенное. Я решил арендовать целый театр (вместимостью 232 зрительских кресла) в своем городе, поэтому Кэти, ее ближайшие друзья и семья могут насладиться специальным показом фильма «Рэмпейдж». Попкорн и газировка — за счет заведения! — сообщил актер в специальном видео, которое выложил на своей странице в посте с названием «Сюрприз для Кети Кельценберг.

SURPRISE KATIE KELZENBERG! About a week ago, I come across a video on my Twitter feed, from a student at Stillwater Area High School (oldest high school in Minnesota) asking me if I would be her date to her prom. Unfortunately, I’ll be shooting during that time in Hawaii, BUT I was so impressed by this young lady’s charm and confidence to even ask me (ladies always get shy in front of me) that I had to do something special. I decided to rent out an entire theater (capacity 232 seats) in her town so Katie and her closest 232 friends and family can enjoy a special screening of RAMPAGE. And all the free popcorn, candy and soda high school kids can consume! You’re money’s no good Katie… everything is on Uncle DJ. ! And I also taped a special morning message surprising Katie and her high school that will play across the school’s intercom system… literally…RIGHT NOW, Katie should be turning red hearing me surprise her in front of her entire school. I wish I was there in person Katie, to see your reaction to all this, but I’ll hear about for sure and most importantly — you and all your friends have fun at the theater and ENJOY RAMPAGE! Thanks for being an AWESOME FAN and I’m a lucky dude to have fans like you. Uncle DJ Ps — the gorilla in Rampage is way smarter (and better looking) than I am, but don’t tell him that because he has a HUGE ego Публикация от therock (@therock)

20 Апр 2018 в 6:39 PDT Актер также разместил в соцсети видео реакции Кети на его сюрприз и прокомментировал это.

— Мне повезло, что у меня такие потрясающие поклонники, как Кэти, и такие моменты всегда будут самой хорошей и крутой частью моей работы. Ее реакция, когда она слышит, как я произношу ее имя и сообщаю, что она сможет сходить с парой сотен друзей в специально арендованный для них кинотеатр на „Рэмпейдж“. Даже не знаю, кто из нас больше взволнован, — написал актер.

Part 2. Katie Kelzenberg’s reaction to me buying out her local theater this weekend for her and 232 (theater capacity) of her closest friends to watch RAMPAGE. Don’t know who’s more excited, me or Katie #StillwaterHigh #Minnesota #PricelessReactions

Публикация от therock (@therock)

20 Апр 2018 в 10:31 PDT ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дуэйн „Скала“ Джонсон поделился первым трейлером фильма „Джуманджи: Зов джунглей“

Назван самый высокооплачиваемый актер

Роберт Дауни-младший стал самым дорогим актером Голливуда