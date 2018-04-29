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В Москве наградят победителей конкурса видеоблогеров «Как стать Маршалом Победы»
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В Москве наградят победителей конкурса видеоблогеров «Как стать Маршалом Победы» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей конкурса видеоблогеров «Как стать Маршалом Победы» пройдет в музее-усадьбе «Архангельское» в воскресенье, сообщила пресс-служба учреждения.
"В государственном музее-усадьбе «Архангельское» Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» проводит торжественную церемонию награждения победителей конкурса видеоблогеров «Как стать Маршалом Победы», — говорится в сообщении.
Конкурс прошел среди членов движения «Юнармия» Москвы и Подмосковья. Блогеры в возрасте 8 — 18 лет присылали свои работы, посвященные великим российским полководцам, сохранению памяти о подвигах военных лет, современному видению военной карьеры и роли армии в российской истории.
Победитель конкурса получит право бесплатного обучения в Московской школе телевидения и радио «Академия ТВ». Также всем призерам конкурса вручат путевки в международный детский лагерь «Артек».
Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» направленно на воспитание у молодежи положительной мотивации, укрепление физической закалки и выносливости, а также воспитание духовно-нравственных принципов. Вступить в движение может любой ребенок от восьми лет. Организация проводит лекции, мастер-классы и другие мероприятия, знакомя детей с военно-техническими новшествами и прививая интерес к техническому творчеству.
Усадьба «Архангельское» принадлежала князьям Юсуповым с 1810 по 1917 года. Николай Юсупов создал в усадьбе резиденцию для приема важных гостей, а залы усадьбы он превратил в настоящие музеи, антураж многих из этих комнат сохранился практически в достоверном виде. В 2019 году музей «Архангельское» отмечает 100-летие со дня открытия. ТАСС выступает официальным информационным партнером события.
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