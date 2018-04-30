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Юнармейцы представили свои видеоблоги о великих российских полководцах
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Юнармейцы представили свои видеоблоги о великих российских полководцах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Блогеров-юнармейцев наградили в Подмосковье за ролики про полководцев.
В Подмосковье наградили лучших видеоблогеров-юнармейцев, которые снимали ролики про великих российских полководцев. На конкурс поступили десятки работ со всей страны. В состав жюри, которое оценивало видео вошли потомки Маршалов Победы.
«Нам пришла в голову такая идея: когда стою у Вечного огня, испытываю совершенно разные эмоции. И вот какие именно эмоции, мы и хотели показать. И помогала мне снимать и монтировать команда нашего совета старшеклассников», — поделился победитель конкурса Артем Данилов.
Работа 15-летнего Артема тронула всех членов жюри. Они отметили так же и поставленный голос и вполне профессиональную репортерскую работу юнармейца в кадре.
«Артем — уникальный ребенок. Он тронул всех до глубины души. Благодаря нашим организаторам у него появилась возможность обучаться в академии ТВ. Так же все наши победители поедут в международный центр «Артек»», — рассказал начальник Главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков.
Один из представителей жюри дочка выдающегося полководца Ивана Конева Наталья призналась, что тщательно изучила каждый ролик.
«У каждого молодого человека есть мечта — стать в этой стране человеком заметным, интересным, наполненным, ярким. Ребята очень интересно размышляли об этом: что нужно сделать, чтобы стать вот таким человеком? Нужным своему Отечеству. Человеком, который мог бы взять на себя огромную ответственность. Как брали когда-то эту ответственность в годы войны наши родители и деды», — отметила президент фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева.
С профессиональной точки зрения столь современный жанр — видеоблогинг — оценивали известные журналисты. Внучка героя Советского Союза, телеведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик высоко оценила работы участников.
«Если благодаря этому конкурсу ребята узнали что-то о войне, почитали дополнительно историю, узнали имена наших героев — это уже огромная наша заслуга. Очень важно знать, помнить, уважать свою историю», — сказала внучка маршала бронетанковых войск Олега Лосика.
В конкурсе действительно главное — не победа, а то, что эти совсем юные блогеры, делая свои первые шаги в журналистике, сами знакомятся с историей Родины и знакомят с ней своих сверстников.
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