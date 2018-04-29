Душа, дружба и любовь: чем порадовал москвичей фестиваль японской культуры

28 и 29 апреля, в Москве прошел седьмой фестиваль японской культуры Hinode Power Japan — 2018.

Под своей крышей он собрал внушительное количество поклонников популярной культуры Страны Восходящего Солнца самых разных возрастов.

Найти для себя развлечение на Hinode Power Japan нынешнего года смогли практически все почитатели японской поп-культуры. Здесь нашлось место для поклонников восточной музыки, мультипликации, художественного и прикладного искусства и даже традиционной кухни.

— Мы ожидаем, что в этом году наши площадки посетит не менее 25000 тысяч гостей, — отметил перед началом фестиваля председатель организационного комитета Иори Эндо. — Подобная фестивальная традиция значительно способствует повышению статуса японской культуры как модного увлечения. В последнее время в России приобретает известность даже японский андерграунд.

Вторая, куда более тихая зона, была выведена на второй этаж, где проводились лекции о японской культуре и демонстрировались свежие аниме-сериалы. Посетив конференц-зал, можно было узнать об истоках и последующем развитии японского дрифта (гонок с заносами, — прим. «ВМ»), в том числе и его успехах на территории России, послушать лекцию от всемирно известного инженера-робототехника Томотаки Такахаси о переходе человечества к эре роботов и выяснить, как стать актером озвучки в Японии у Евгении «Jenya» Давидюк.

Завершился фестиваль масштабным косплей-шоу, которое было проведено в рамках российского отборочного тура международного конкурса World Cosplay Summit, победители которого получили путевку на финал в Нагою, где будут защищать честь страны. А подвела итог шоу группа Yasuharu Takahashi & YAIBA, только в финале фестиваля вышедшая на сцену в полном составе для своего первого концертного выступления в России.

— Главное, что мы привезли — это душа, любовь и дружба, — сообщил один из организаторов фестиваля Hinode Power Japan-2018 Сергей Лушников.

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