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Фестиваль японской культуры Hinode Power Japan
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Фестиваль японской культуры Hinode Power Japan 

Ревизор.ru 31 минуту назад
Фото: Ревизор.ru
На фестивале состоится важнейшее для любителей косплея событие — финал российского отборочного тура World Cosplay Summit, победители которого получат право защищать честь страны на всемирном чемпионате косплея в японском городе Нагоя. В финале примут участие лучшие из лучших по итогам региональных отборочных фестивалей, прошедших в 10 российских городах. Помимо подведения итогов WCS Russia на Hinode Power Japan состоятся конкурсные смотры и будут объявлены победители в косплей-номинациях «Дефиле», «Караоке» и «Фотокосплей».
Любители спорта и восточных единоборств смогут увидеть показательные выступления по различным видам и техникам японских боевых искусств — иайдо, айкидо, дзюдо, кэндо и других. Почувствовать себя настоящим сумоистом можно будет, приняв участие в игровых поединках под руководством опытных мастеров Федерации сумо города Москвы. Также посетители увидят захватывающую демонстрацию боевых техник в исполнении представителей Федерации боевых искусств города Москвы.
На фестивале каждый желающий вне зависимости от возраста сможет попробовать озвучить аниме, постичь основы оригами и японской каллиграфии, научиться искусству складывания ткани и упаковки подарков фуросики, а также поучаствовать в настольных играх и традиционных японских головоломках: риичи-маджонг, гомоку, рэндзю, сёги.
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