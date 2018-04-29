Фестиваль японской культуры Hinode Power Japan

На фестивале состоится важнейшее для любителей косплея событие — финал российского отборочного тура World Cosplay Summit, победители которого получат право защищать честь страны на всемирном чемпионате косплея в японском городе Нагоя. В финале примут участие лучшие из лучших по итогам региональных отборочных фестивалей, прошедших в 10 российских городах. Помимо подведения итогов WCS Russia на Hinode Power Japan состоятся конкурсные смотры и будут объявлены победители в косплей-номинациях «Дефиле», «Караоке» и «Фотокосплей».

Любители спорта и восточных единоборств смогут увидеть показательные выступления по различным видам и техникам японских боевых искусств — иайдо, айкидо, дзюдо, кэндо и других. Почувствовать себя настоящим сумоистом можно будет, приняв участие в игровых поединках под руководством опытных мастеров Федерации сумо города Москвы. Также посетители увидят захватывающую демонстрацию боевых техник в исполнении представителей Федерации боевых искусств города Москвы.

На фестивале каждый желающий вне зависимости от возраста сможет попробовать озвучить аниме, постичь основы оригами и японской каллиграфии, научиться искусству складывания ткани и упаковки подарков фуросики, а также поучаствовать в настольных играх и традиционных японских головоломках: риичи-маджонг, гомоку, рэндзю, сёги.