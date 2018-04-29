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Общество проконтролирует работу органов власти по организации детского отдыха
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Общество проконтролирует работу органов власти по организации детского отдыха 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
За работой органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по организации детского отдых установлен общественный контроль. Соответствующий закон вступил в силу 29 апреля.
Документом установлено, что все поступившие в письменном или электронном виде обращения родителей, а также ответы на них должны быть размещены на официальном сайте органа власти. При этом перед опубликованием заявления должны быть обезличены.
«Размещение указанных обращений позволит родителю или другому заинтересованному лицу оценить качество услуг, оказываемых организациями, включенными в реестр», — отмечалось в пояснительной записке к закону.
Кроме того, законом вводится обязанность федерального органа исполнительной власти разработать форму типового договора по оказанию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления. Заключение договора станет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.
По задумке авторов инициативы, она будет «способствовать повышению уровня безопасности детей, а также качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей».
Закон был принят Госдумой 10 апреля, одобрен Совфедом 11 апреля. Президент подписал его 18 апреля.
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