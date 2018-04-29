Многодетные семьи получили наделы земли в Уссурийске

По итогам жеребьевки земельных участков среди многодетных семей четыре семьи получили в собственность земельные наделы на улице 8 Марта под строительство жилья. Об этом сообщила «Приморская газета» со ссылкой на сайт администрации городского округа.

Как рассказали в управлении градостроительства администрации УГО, на жеребьевку были приглашены восемь семей, из них приняли в ней участие четыре. Им были предложены земельные наделы на улице 8 Марта.

С тремя детьми в квартире тесновато, к тому же разница в возрасте между детьми не маленькая. Старшим желательно иметь свои комнаты, отдельные от младшего сына, которому всего девять месяцев. Как появится возможность, начнем строительство нашего дома

— многодетные родители Руслан и Жанна Рыбаковы.

Всего с начала программы наделы земли получили 1565 многодетных семей в Уссурийске.

Земельные наделы предоставляются бесплатно в собственность для ИЖС в соответствии с краевым законом «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае».

«Дачная амнистия» в отношении ИЖС, позволяющая воспользоваться оформлением документов по упрощенной схеме, продлена до 1 марта 2020 года.