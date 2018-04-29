Стены Сургута скоро украсят детскими рисунками

Совсем скоро завершится первая часть интересного сургутского проекта «Музей под открытым небом» — ещё можно успеть прислать конкурсной комиссии рисунки своих детей, племянников и младших соседей по лестничной площадке. Только на них должна быть изображена одна из четырёх тем: «Красота природы родного края», «Единство природы и человека», «Быт народов севера» или «Сказки народов севера».

По словам организаторов, в конкурсе активно принимают участие ребята, которые занимаются в клубах по месту жительства МБУ «Вариант». В них рисовать любят и умеют. Работы получаются и сказочные, и совсем реалистические — вот только какие из них будут нанесены профессиональными художниками на стены Сургута, ещё не известно.

Пока продолжается приём детских работ, жители города могут предлагать площадки для нанесения рисунка. Планируется, что это будут не заборы окраин, а центральный район. «Представьте, что вы просыпаетесь утром, встаёте, подходите к окну, а там на вас смотрит…», — не стесняться в своих фантазиях предлагает автор проекта.

Напомним, что все вопросы с согласованием работ готова взять на себя АНО «Интеллектуальный клуб». «Добро» от Президента она уже имеет, а иначе ей бы не выделили грант от самого крупного российского Фонда.

«Музей под открытым небом» станет, пожалуй, одной из самых интересных окружных инициатив Югры в этом году, учитывая и то, что в её рамках также еженедельно проходят бесплатные детские мастер-классы по живописи, развивающие занятия по краеведению, а на просторах интернета выпущены ролики о национальном быте и культуре древних северных народов.