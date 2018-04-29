Фотовыставка «Я волонтёр» пробудет в Сургуте 8 месяцев

27 апреля в сургутском краеведческом музее (ул. 30 лет Победы, 21/2) открылась выставка с нынче актуальным названием «Я волонтёр». Фотографии на тему можно будет увидеть почти до конца этого года. Видимо, планируется большое количество посетителей.

В числе «главных устроителей» значатся такие известные в России организации как Ассоциация волонтёрских центров, Мосволонтёр, Добрый Питер и даже Музей истории ГУЛАГа. Я уж не говорю про местных партнёров, которых ещё больше.

Кому может быть нужно это мероприятие и чего от него ожидать?

Волонтёры — слово заграничное, у нас таких людей всё чаще стали звать «добровольцами» — чтобы на русский манер всё было.

Считается, что они бескорыстны и днём-ночью жаждут деятельности. Или деревья сажают, или пенсионерам продукты из магазинов приносят, а то и культ-массовые мероприятия могут учинить. Платы с людей за свой добрый труд они не берут, потому что делают всё от доброго сердца, правильного склада ума и от гуманистического воспитания.

Сегодня деятельность добровольцев может вестись в самых разных направлениях — работы всегда в стране много, а рук не хватает. Но не стоит думать, что речь идёт про эксплуатацию и хитрость владельцев коммерческих и не коммерческих компаний. Помогая другим, можно ненароком освоить профессию, побывать в новых местах, познакомиться с рядом интереснейших людей!

Наверняка, среди ваших знакомых есть люди, которые ездили в страны Азии или Латинской Америки, Африки строить больницы и школы, помогают очищать реки и озёра от продуктов человеческой деятельности, объединяются в отряды, чтобы разыскать пропавших или провести раскопки в местах боевой славы.

В нашей стране подобная деятельность не только культивируется, поддерживается, но и поощряется — для старших школьников наличие книжки волонтёра означает плюс балл к вступительным экзаменам, а для взрослых доноров по-прежнему могут добавляться выходные дни к отпуску.

Об основных направлениях деятельности волонтёрства и «выгодах» этого дела и будет вестись речь на фотовыставке в сургутском краеведческом музее.