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Пермяков учили высаживать саженцы и обустраивать огород на балконе
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Пермяков учили высаживать саженцы и обустраивать огород на балконе 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
28 апреля в саду им. Миндовского прошло мероприятие «Зелёный друг». Акцию посвятили дню рождения известного лесовода и озеленителя Валентина Миндовского.
Во время праздника специалисты учили пермяков ухаживать за растениями. Например, семьи с детьми высаживали молодые ели.
«Мы хотим озеленить и обновить парк: потому как в парке растут деревья — с продолжительностью человеческой жизни. Хотим сделать смешанный парк — чтобы росли и хвойные, — рассказывает один из организаторов.
Попутно всем желающим объясняют тонкости ухода.
«Прежде, чем садить у себя на участке саженцы, нужно определить состав почвы. Например, в глине хвойные не растут. Проблему с заболеваниями растений лучше доверить профессионалам. Сейчас в соцсетях существует множество сообществ и групп по определённым темам. Лучше — не замыкаться в себе, и общаться с другими», — поясняет специалист.
Ещё един мастер-класс посвятили уходу за балконными растениями. Всем, кто пришёл раздали специальные формы, в которые засыпали землю и семена цветов.
«Необходимо поливать балконные растения — немного, но каждый день. Днём — с 12 до 14 — убирать их подальше от солнца. Когда будете пересаживать полученные сегодня заготовки, садите вместе с этой картонной формочкой — со временем корни прорастут сами, — рассказывает пермякам девушка-садовод.
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