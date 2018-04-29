Пермяков учили высаживать саженцы и обустраивать огород на балконе

28 апреля в саду им. Миндовского прошло мероприятие «Зелёный друг». Акцию посвятили дню рождения известного лесовода и озеленителя Валентина Миндовского.

Во время праздника специалисты учили пермяков ухаживать за растениями. Например, семьи с детьми высаживали молодые ели.

«Мы хотим озеленить и обновить парк: потому как в парке растут деревья — с продолжительностью человеческой жизни. Хотим сделать смешанный парк — чтобы росли и хвойные, — рассказывает один из организаторов.

Попутно всем желающим объясняют тонкости ухода.

«Прежде, чем садить у себя на участке саженцы, нужно определить состав почвы. Например, в глине хвойные не растут. Проблему с заболеваниями растений лучше доверить профессионалам. Сейчас в соцсетях существует множество сообществ и групп по определённым темам. Лучше — не замыкаться в себе, и общаться с другими», — поясняет специалист.

Ещё един мастер-класс посвятили уходу за балконными растениями. Всем, кто пришёл раздали специальные формы, в которые засыпали землю и семена цветов.

«Необходимо поливать балконные растения — немного, но каждый день. Днём — с 12 до 14 — убирать их подальше от солнца. Когда будете пересаживать полученные сегодня заготовки, садите вместе с этой картонной формочкой — со временем корни прорастут сами, — рассказывает пермякам девушка-садовод.