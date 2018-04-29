Плейлист на майские: 10 треков, которые не дадут вам заскучать на длинных выходных

Открытие сезона

В город наконец-то пришла весна, люди высыпали на улицы, активизировались любители мотоциклов, всяких скутеров-гироскутеров и моноколес. Что характерно, музыка из этих средств передвижения раздается не самая лучшая. Только у одного велосипедиста из колонки играл мой любимый Марвин Гэй.

Я тоже решил туго накачать колеса своего старого верного велосипеда, и отправиться в небольшое велопутешествие по городу. А чтобы не слушать чужую музыку, я заранее подготовил свой собственный плейлист и закрытые наушники. Этим плейлистом и хотел бы с вами поделиться.

Что нужно для идеального спортивного плейлиста? Прямой ритм, немного хорошо известных песен и позитив. Жанр может быть любым, но велосипедист с Марвином Гэем натолкнул меня на соул.

1) Marvin Gaye & Tammi Terell — Ain’t No Mountain High Enough

Это типичный соул золотой эпохи лейбла Motown. Активные ударные, текст про покорение вершин ради любви и никакого уныния. Отличное начало для велопрогулки!.

Теперь переходим к подвижной и хорошо знакомой Адель. Мне кажется, что нужно вставлять в плейлист хорошо известные треки, чтобы подпевать.

3) Al Green — Let’s Stay Together

Тарантино — мастер доставать старые композиции и использовать в своих фильмах. Именно благодаря «Криминальному чтиву» многие узнали про Let’s Stay Together от Эла Грина . Если слушать трек в отрыве от фильма, то он довольно позитивный, легкий и солнечный. Как раз для весенней прогулки.

4) Amy Winehouse — Rehab

Миксуем известные и неизвестные треки. В своем громком хите, Эми Уайнхауз рассказывает, что ее просят отправиться в рехаб, но она отвечает «no, no, no». Весенняя велопробежка — это, определенно рехаб, не отказывайте себе в удовольствии.

5) The Jon Spencer Blues Explosion — Bellbottoms

Именно с песни Bellbottoms начинается фильм про скорость, погоню и конечно же — драйв. Я говорю о фильме «Малыш на драйве» с лучшим саундтреком 2017 года на мой взгляд. Кстати, советую скачать его целиком. При прослушивании трека, вы сможете как следует «втопить». Замечу, что это единственная композиция, которую я взял не из музыкальной библиотеки Радио JAZZ.

6) Rick James — Super Freak

Отличная находка нашего музыкального редактора для нашей новой рубрики «Время фанка». Узнаваемый сэмпл, который был использован в песне MC Hummer — U Can'T Touch This, и «Эй, толстый» группы Uma2rmaH. Трек должен заставить вас улыбнуться, особенно если вы смотрели клип на эту песню.

7) Michael Jackson — P. Y. Y. (Pretty Young Thing)

Просто легкая и подвижная песня от Майкла Джексона , которая нравится девочкам.

8) George Michael — Freedom! ‘90 Велосипед ведь дает вам чувство свободы, подумал я. И вбил в поиск музыки слово Freedom. Одним из первых выпал Джордж Майкл со своим синглом 90-го года. Идеальное попадание, добавляем в плейлист.

9) Aretha Franklin — Respect

В соул-плейлисте мы не можем обойтись без королевы жанра — Ареты Франклин. Респект всем велосипедистам, и не забывайте уважать пешеходов во время катания.

10) Nina Simone — Funkier Than a Mosquito’s Tweeter

Этот длинный трек слегка выбивается из плейлиста. Но я очень хочу им поделиться. Африканские ритмы и вокал Нины Симон зарядят вас на преодоление очередной горки. А когда подключится ритм-секция… ух!

На этом пока остановимся. Теперь вы находитесь в правильном состоянии, чтобы включить Радио JAZZ 89.1 FM и продолжать кататься под наш идеальный плейлист. У нас четыре раза в час играет соул и рубрика «Время фанка». А чем еще я мог закончить эту небольшую заметку? До встречи на дорожках!

Послушать плейлист целиком можно здесь!