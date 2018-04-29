«Это издевательство!»: воспитателей интерната под Челябинском, где насиловали сирот, отправили повышать квалификацию

Вместо увольнения или отстранения от работы педагогов коррекционной школы-интерната под Челябинском, прогремевшей на всю страну из-за массового изнасилования сирот, отправили на курсы повышения квалификации. Такой ответ на запрос в южноуральское Министерство социальных отношений получила Общественная палата Российской Федерации . Об этом 74.ru рассказала член организации и руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская

— Как член Общественной палаты я направила запрос в ваше ведомство о судьбе педагогов, которых дети обвинили в том, что они участвовали в насилии над ними. Даже пока они проходят свидетелями по делу, всем понятно, что Сергей регулярно проникал внутрь учреждения, потому что у него там были сообщники. В этой ситуации, конечно, их надо было отстранить от работы и от возможности влиять на детей, которые остаются в учреждении. Ведь мы понимаем, не было такого шанса, чтобы Сергей выбрал ровно тех детей, которые потом вышли в семьи. В этой ситуации наверняка есть другие дети, которые тоже были жертвами насилия, — пояснила свою позицию Елена Альшанская. — Но министерство приняло решение вернуть педагогов и не отстранять от работы, более того, те учителя, которые были обвинены в насилии, были отправлены на курсы повышения квалификации.

По словам представителя Общественной палаты, сотрудники интерната прошли курс по программе «Жестокое обращение с детьми: диагностика, коррекция и профилактика». Такие данные предоставил на запрос челябинский Минсоц.

— Мне кажется, что это издевательство над потенциальными жертвами и такое поведение не красит ваше министерство социальной защиты, — говорит Елена Альшанская.

Но, по её словам, законных оснований требовать сейчас отстранения педагогов нет, поэтому принято решение попытаться изменить закон.

— Пока педагоги проходят как свидетели, и сейчас вопрос их отстранения решается на усмотрение учредителя, так что закон не нарушен. Мы решили, что нужно разработать законодательную практику, которая при выявлении таких преступлений против половой неприкосновенности детей, позволит отстранять персонал на всё время расследования, — добавила Альшанская.

Корреспондент 74.ru направил письменный запрос в Министерство социальных отношений Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответ от ведомства можно будет получить только после праздничных выходных.

О том, что в интернате под Челябинском массово насиловали сирот, в январе этого года заявили три приёмные семьи, которые взяли из учреждения под опеку семерых мальчиков 10–14 лет. Дети в мельчайших подробностях рассказали истории, от которых волосы становятся дыбом. Во всех них фигурируют одни и те же люди — не только потенциальный усыновитель, которого все дети называли Серёгой, но и четверо педагогов детдома, а также ещё один посторонний мужчина. Но арестован только один 51-летний посетитель, получивший от опеки разрешение брать детей-сирот в так называемом гостевом режиме. Все воспитанники его хорошо знают и запросто называют Серёгой.

19 февраля Следственный комитет объявил о возбуждении ещё одного уголовного дела — по факту халатности сотрудников соцзащиты. Затем материалы передали в окружное управление СК. Следователи оценят действия должностных лиц органов опеки и детдома. Потерпевшими на сегодня признаны семеро детей.

Позднее семьи, предавшие огласке признания своих приёмных детей об изнасилованиях в интернате, объяснили, что обратились в СМИ, выполняя свой гражданский долг. Затем на 74.ru обратился родственник сотрудников учреждения и заявил о их полной невиновности.

Трудовой договор с директором интерната расторгнут. Но никто из педагогов к ответственности не привлечён. В Следственном комитете заявили, что пока не находят для этого оснований.

В середине апреля первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин согласовал закрытие коррекционной школы-интерната, где массово насиловали детей. Официальной причиной такого решения власти назвали коммунальную аварию. Детей решили перевести в другие учреждения.

О том, что рассказали дети о происходившем в интернате и как вскрылись шокирующие факты, читайте в материале 74.ru. Всё дальнейшее развитие событий собрано в нашей хронике.