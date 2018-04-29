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9 мая: особенный день для каждого (ПРОМО)
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9 мая: особенный день для каждого (ПРОМО) 

RT на русском 1 час назад
9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник — дань благодарности всем, кто вынес победу на своих плечах, всем, кто погиб на фронтах, это память о каждом солдате, защищавшем Родину.
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