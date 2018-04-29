9 мая: особенный день для каждого (ПРОМО)

9 мая Россия отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. Этот праздник — дань благодарности всем, кто вынес победу на своих плечах, всем, кто погиб на фронтах, это память о каждом солдате, защищавшем Родину.