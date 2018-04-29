Роспотребнадзор закрыл придорожное кафе на федеральной трассе «Иртыш»

Кафе «Валерия» в Щучанском районе, расположенное в с. Майка, на 56 км автодороги «Иртыш», наказано приостановлением деятельности на 20 суток.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах при проведении проверки в кафе «Валерия», как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, установлены нарушения:

В пробах салата «Любимый» при проведении лабораторных исследований выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), превышен допустимый уровень дрожжей и количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ).

Салаты «Оливье» и «Любимый», полив с мясом, жаркое хранились в емкостях без маркировки датой и временем приготовления.

В кафе осуществлялась реализация мяса и мясной продукции без маркировки, без документов, подтверждающих качество и безопасность.

Выявлен и ряд нарушений, касающихся дезинфекции и мытья посуды и инвентаря, косметического ремонта.

Специалистами терротдела Управления Роспотребнадзора 27.04.2018 составлен протокол о временном запрете деятельности по ст. 6.6 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. 28.04.2018 года протокол рассмотрен Щучанским районным судом. ИП Агафонова В. Е., осуществляющая деятельность в кафе, признана виновной в совершении административного правонарушения по ст.6.6 КоАП РФ.

В качестве наказания назначено закрытие кафе, сроком на 20 суток для устранения нарушений. Данное наказание подлежит немедленному исполнению.