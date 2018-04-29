В Челябинск прибудет автоколонна «Вахта Памяти»

— Задача всероссийской патриотической акции — сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества и патриотическое воспитание молодых людей, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, — прокомментировали в ведомстве.

Автоколонна остановится в 16.00 в городском Саду Победы. Жители города вместе с ветеранами и гвардейцами возложат цветы к стеле «Защитникам Отечества». После этого пройдет праздничный концерт с выступлением кадетов, который завершится артиллерийским салютом.

Затем маршрут колонны отправится в Курган, Тюмень и Екатеринбург.