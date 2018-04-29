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В Челябинск прибудет автоколонна «Вахта Памяти»
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В Челябинск прибудет автоколонна «Вахта Памяти» 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
— Задача всероссийской патриотической акции — сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества и патриотическое воспитание молодых людей, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, — прокомментировали в ведомстве.
Автоколонна остановится в 16.00 в городском Саду Победы. Жители города вместе с ветеранами и гвардейцами возложат цветы к стеле «Защитникам Отечества». После этого пройдет праздничный концерт с выступлением кадетов, который завершится артиллерийским салютом.
Затем маршрут колонны отправится в Курган, Тюмень и Екатеринбург.
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