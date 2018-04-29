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Восьмилетний мальчуган тренировался по 4 часа в день и стал Брюс Ли
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Восьмилетний мальчуган тренировался по 4 часа в день и стал Брюс Ли 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Рюзей «Рюдзи» Имаи, 8-летний мальчик из Японии, посвятил почти всю свою жизнь подражанию легенде боевых искусств Брюсу Ли. Несмотря на юный возраст, он тренируется в течение четырех с половиной часов каждый день и уже может похвастать телосложением и техникой, аналогичными своему кумиру.
Мир впервые узнал о Рюдзи три года назад, когда видео, демонстрирующее его превосходное владение нунчаками, стало настоящей бурей в соцсетях. Его сразу заметили крупнейшие издания, тысячи людей лайкнули его профиль и он даже появился на детском телешоу Superkids. Но мальчик не позволил славе ударить в голову и продолжил тренировки.
Отец Рюдзи говорит, что он встает в 6 утра каждый день и тренируется в течение полутора часов, прежде чем ходить в школу. По возвращению он делает часовую пробежку, а затем проводит еще 2 часа, работая над своими ногами и техникой нунчак.
Все началась 4 года назад, когда мальчик посмотрел фильм Брюса Ли. С тех пор он начал подражать своему кумиру. Буквально через год он уже освоил сцену нунчак из «Игры смерти».
Сегодня Рюдзи имеет более 300 000 подписчиков в соцсетях. У него также есть собственный канал YouTube, где его отец регулярно публикует видеоролики.
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