В канун Дня Победы потомки Маршалов Победы расскажут тульским суворовцам о Великой Отечественной войне 

В СВУ приедут дети Маршалов Советского Союза Леонида Говорова, Василия Чуйкова, Дмитрия Устинова, а также писателей Константина Симонова и Александра Твардовского.
В канун Дня Победы в Тульское суворовское военное училище (СВУ) для проведения уникального Маршальского урока мужества приедут прямые потомки Маршалов Победы и знаменитых писателей страны.
В ходе встречи с суворовцами-десантниками дети Маршалов Советского Союза, многие из которых родились еще до войны, расскажут о своих родителях и о том, как они, будучи детьми, встретили весну 1945 года.
В гости к суворовцам приедут дети Маршалов Советского Союза Леонида Говорова, Василия Чуйкова, Дмитрия Устинова, поговорят о том, зачем знаменитым полководцам неоднократно салютовала столица нашей Родины — Москва. Как подписывался акт безоговорочной капитуляции фашистской Германии, кто принес мир и свободу всему человечеству.
Кроме этого, дети знаменитых писателей Алексей Симонов и Валентина Твардовская расскажут воспитанникам о том, как писались книги и рассказы о Великой Отечественной войне, ее героях и победителях.
После урока мужества на территории СВУ потомки знаменитых полководцев и писателей вместе с суворовцами высадят аллею из именных сиреней «Сиреневая аллея Маршалов Победы».
Уникальный урок для суворовцев-десантников пройдет 4 мая в стенах Тульского суворовского военного училища. В мероприятиях примут участие учащиеся 5, 6, 7 и 8 классов общеобразовательного учреждения Минобороны России.