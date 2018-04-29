В канун Дня Победы потомки Маршалов Победы расскажут тульским суворовцам о Великой Отечественной войне

В канун Дня Победы в Тульское суворовское военное училище (СВУ) для проведения уникального Маршальского урока мужества приедут прямые потомки Маршалов Победы и знаменитых писателей страны.

В ходе встречи с суворовцами-десантниками дети Маршалов Советского Союза, многие из которых родились еще до войны, расскажут о своих родителях и о том, как они, будучи детьми, встретили весну 1945 года.

В гости к суворовцам приедут дети Маршалов Советского Союза Леонида Говорова, Василия Чуйкова, Дмитрия Устинова, поговорят о том, зачем знаменитым полководцам неоднократно салютовала столица нашей Родины — Москва. Как подписывался акт безоговорочной капитуляции фашистской Германии, кто принес мир и свободу всему человечеству.

Кроме этого, дети знаменитых писателей Алексей Симонов и Валентина Твардовская расскажут воспитанникам о том, как писались книги и рассказы о Великой Отечественной войне, ее героях и победителях.

После урока мужества на территории СВУ потомки знаменитых полководцев и писателей вместе с суворовцами высадят аллею из именных сиреней «Сиреневая аллея Маршалов Победы».