Знаменитые фотографии, которые оказались крутой подделкой

Вирусные фотографии сегодня распространяются по интернету со скоростью света. Профессионалы давно уже выяснили несколько основных характеристик, придающих картинке серьезного веса в социальных сетях: страдания, юмор, животные в странных ситуациях, знаменитости — и, конечно, сочетание всего этого в одном изображении в разных пропорциях. Эта коллекция фото собрала миллионы лайков по всему миру. На основе многих из них серьезные издания делали не менее серьезные материалы и заявления. Вот только все они оказались ненастоящими — эти фото лишь хорошая подделка.

Путин на медведе

Конечно, нам эта фотография кажется просто смешной. Однако в западных социальных сетях на историю про то, как президент России прокатился на настоящем медведе, повелись сотни тысяч людей.

Радиоактивный кальмар

Ужасный морской монстр на берегу Санта-Моники! Примерно так описывали снимок многочисленные калифорнийские газеты. Истинное положение дел выяснилось лишь год спустя: талантливый художник взял фотографию мертвого кита с побережья Чили и нарисовал свое чудовище в Photoshop прямо поверх оригинальной картинки.

Разъяренный зверь

Снимок в свое время облетел всю сеть и даже сегодня находятся люди, понятия не имеющие о его истинной природе. На реальной фотографии все точно так же, за исключением самого «охотника». Фото сделал Тим Спаркс (парень с бородой и рыжими волосами) и уже успел признаться в том, что просто хотел повеселиться.

Счастливая пара

Мэрилин Монро и Джеймс Дин никогда не принимали участия в совместных съемках. Кадр, который вы видите, в течение десятков лет тиражировался по всему миру в качестве доказательства существования некоего секретного проекта, который так и не увидел свет. Оригинальный снимок Мэрилин сделан в 1955 году на крыше Ambassador Hotel.

Корпоративный фейл

В этом случае интересен непрофессионализм сотрудников ведущего производителя фотоаппаратов в мире. В 2016 году компания Nikon провела конкурс, участие в котором мог принять любой. Победителем стал некий житель Гонконга Юй Вэй — на первый взгляд, его снимок и правда выглядит круто. Вот только спустя пару дней опытные фотографы раскусили «победителя» в банальной вставке объекта (самолета) в кадр. Юй Вэй не стал отпираться, ну а парни из Nikon не стали отчего-то отвечать, как это они пропустили явно фейковое фото в финал конкурса.

Жертвенная антилопа

Сама фотография полностью реальна, чего не скажешь об истории, придуманной автором снимка. Элисон Баттинг получил кучу отзывов после того, как рассказал о жертвенном поступке антилопы, якобы оставшейся на месте, чтобы ее детеныши могли убежать. Реальность оказалась куда веселее: мамаша-гепард учила котят охотиться. Беднягу импалу (чернопятая антилопа, на снимке именно она), в течение часа валяли по земле неумелые охотники, после чего «добыча» в конце-концов смогла убежать.

Две могилы и несчастный мальчик