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«Хочу работать!» 1 мая стартует акция областной службы занятости для подростков
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«Хочу работать!» 1 мая стартует акция областной службы занятости для подростков 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с сайта Ap22.ru«Хочу работать!» 1 мая стартует акция областной службы занятости для подростков
1 мая служба занятости населения Нижегородской области объявляет старт ежегодной акции «Хочу работать!» для несовершеннолетних граждан, желающих трудоустроиться в период летних каникул. Об этом сообщил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Александр Силантьев.
В этот день во всех центрах занятости муниципальных образований Нижегородской области для подростков пройдут ярмарки вакансий, прямые телефонные линии, информационные дни, Дни открытых дверей, Дни профессий, уроки по профессиональной ориентации с использованием современных мультимедийных технологий. Всего запланировано более 200 мероприятий.
С начала 2018 года предприятия и организации заявили в областную службу занятости 1,3 тысячи вакансий для временного трудоустройства подростков. Всего в период летних каникул планируется трудоустроить 11 тысяч несовершеннолетних граждан.
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