Канье Уэст простил хирурга за смерть матери

Американский музыкант готов простить пластического хирурга, оперировавшего его мать незадолго до ее внезапной смерти. Но артист собирается использовать снимок врача, сделанный в полицейском участке, в качестве обложки своего нового альбома.

Донда Уэст скончалась в 2007 году, когда ей было всего 53 года. За день до смерти женщина сделала сразу три операции: липосакцию, подтяжку живота и уменьшение груди. Пластическим хирургом звездной матери стал доктор Джен Адамс. Последний утверждал, что не имеет никакого отношения к внезапному уходу Донды. Вскрытие подтвердило слова Адамса. Согласно заключению патологоанатома, мать рэпера умерла от имевшейся у нее болезни коронарной артерии и многочисленных постоперационных факторов: обезболивающих препаратов, тугой повязки в области груди, которая могла препятствовать полноценному дыханию.

Через полтора года после этого скандального случая хирург отказался от лицензии в связи со злоупотреблением алкоголем. В 2013 году он безуспешно попытался возвратиться к практике.

Канье решил узнать мнение подписчиков в Твиттере по поводу обложки нового альбома. Музыкант опубликовал снимок доктора, взятый из полицейского архива, и попросил читателей блога придумать емкое название сборнику с таким изображением. Единственным предложением, которое понравилось Канье, стало: «Люби всех». Неизвестно, позволят ли власти рэперу на самом деле использовать этот снимок в коммерческих целях.