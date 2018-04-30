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Канье Уэст простил хирурга за смерть матери
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Канье Уэст простил хирурга за смерть матери 

Russianshowbiz.info 25 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Американский музыкант готов простить пластического хирурга, оперировавшего его мать незадолго до ее внезапной смерти. Но артист собирается использовать снимок врача, сделанный в полицейском участке, в качестве обложки своего нового альбома.
Донда Уэст скончалась в 2007 году, когда ей было всего 53 года. За день до смерти женщина сделала сразу три операции: липосакцию, подтяжку живота и уменьшение груди. Пластическим хирургом звездной матери стал доктор Джен Адамс. Последний утверждал, что не имеет никакого отношения к внезапному уходу Донды. Вскрытие подтвердило слова Адамса. Согласно заключению патологоанатома, мать рэпера умерла от имевшейся у нее болезни коронарной артерии и многочисленных постоперационных факторов: обезболивающих препаратов, тугой повязки в области груди, которая могла препятствовать полноценному дыханию.
Через полтора года после этого скандального случая хирург отказался от лицензии в связи со злоупотреблением алкоголем. В 2013 году он безуспешно попытался возвратиться к практике.
Канье решил узнать мнение подписчиков в Твиттере по поводу обложки нового альбома. Музыкант опубликовал снимок доктора, взятый из полицейского архива, и попросил читателей блога придумать емкое название сборнику с таким изображением. Единственным предложением, которое понравилось Канье, стало: «Люби всех». Неизвестно, позволят ли власти рэперу на самом деле использовать этот снимок в коммерческих целях.
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