Митинг, концерты, танцы: афиша мероприятий Тюмени на 1 Мая

В праздник труда по Тюмени не только пройдут традиционные шествия работающих горожан, но и пройдут интересные мероприятия. Что делать взрослым, как развлечь детей и чем заняться, если вдруг пойдет дождь, подскажет традиционная афиша от 72.ru.

Первомайское шествие и концерт

«За достойный труд! За справедливую социальную политику» — под таким лозунгом пройдут колонны демонстрантов. В мероприятии примут участие несколько тысяч человек. Это представители политических партий, общественники и студенты. От драмтеатра колонна дойдет до Цветного бульвара, где состоится митинг и концерт. Развлекать гостей будут творческие коллективы города.

Первомайское шествие трудящихся — уже традиция

Когда: 1 мая, 10:00, сбор участников с 9:00. Где: площадь у драмтеатра. Вход свободный.

Концерт «Под парусом весны» (0+)

Когда: 1 мая, 12:00. Где: сквер Депутатов, улица Олимпийская, 9. Вход свободный.

Концерт «Весна на Казачьих лугах» (0+)

Для жителей Лесобазы городской центр русской культуры организует праздничный концерт. На сцене выступят детские и юношеские коллективы, лауреаты и дипломанты ежегодного конкурса «Таланты Туры». В программе хореографические и вокальные номера.

Для взрослых и детей здесь проведут разные мастер-классы по рукоделию также посетители смогут купить сувениры ручной работы, например, поделки из бисера и народные обереги.

Когда: 1 мая, 15:00–18:30. Где: сквер Казачьи луга, улица Домостроителей, 22/2. Вход свободный.

Спектакль «Три медведя» (0+)

Добрые сказки для самых маленьких тюменцев. Спектакль состоит из трех произведений — «Липунюшки», «Как мужик гусей делил», «Три медведя».

Артисты покажут историю о любознательной и непоседливой Маше

Когда: 1 мая, 11:00. Где: Тюменский театр кукол, улица Кирова, 36. Стоимость: 200–350 рублей.

Делаем брошку (7+)

В преддверии 9 Мая горожане смогут самостоятельно сделать брошь. Под руководством опытной рукодельницы все желающие смогут задекорировать георгиевскую ленту.

Обязательна предварительная регистрация по телефону: 8-922-073-33-07.

На создание такой брошки уйдет больше часа

Когда: 1 мая, 18:00–20:00. Где: кафе «Пикассо», улица Одесская, 44/1. Стоимость: 350 рублей.

Спектакль «Олеся» (12+)

Драматичная и мистическая история любви и расплаты за нее.

В Полесье, вдали от Петербурга, томится и скучает молодой барин Иван Тимофеевич. Местные жители хранят много тайн, среди которых и существование колдуний, обитающих в лесу, — старухи Мануйлихи и ее внучке Олесе.

Иван и Олеся случайно встречаются, когда барин заблудился в лесу во время охоты. Между молодыми людьми возникают чувства, но из-за дурной славы и озлобленности местных жителей роман перерастет в трагический.

Когда: 1 мая, 18:00. Где: Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Стоимость: 200–700 рублей.

Концерт «Рок труда» (18+)

Заводной отдых для всех трудящихся. В программе блюз-рок, регги, инди-рок, фанк, рок-н-ролл, глэм-рок.

Когда: 1 мая, 19:00. Где: Rocketa club, улица Мурманская, 35. Стоимость: 300 рублей.

Танцевальная вечеринка (16+)

Отличный способ зарядиться позитивной энергией и сбросить стресс по латиноамериканские ритмы. Танцевать будут сальсу, кизомбу, бачату. Вечеринка — до последней пары.

Когда: 1 мая в 21:00. Где: Дом печати (ул. Осипенко 81, 4 этаж). Вход свободный.