Самые необычные и милые японские сладости!

Японцы всегда умели создавать милые уютные вещицы. А сейчас они и до сладостей добрались! Только посмотрите на этих мишек, рыбок и котят! А цветы… В общем, приготовьтесь удивляться и пускать слюньки:) Потрясающий торт в виде капли воды

Реалистичные зверюшки из карамели

Сладкие котята пытаются достать рыбок из желе

Зефирный кот Мороженое в виде розы

Булочки-кролики

Цветочный десерт

Торт «Апельсин»

Коктейли с медвежатами

Милые печеньки

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