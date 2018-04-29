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Самые необычные и милые японские сладости!
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Самые необычные и милые японские сладости! 

Карельские вести 1 час назад
Японцы всегда умели создавать милые уютные вещицы. А сейчас они и до сладостей добрались! Только посмотрите на этих мишек, рыбок и котят! А цветы… В общем, приготовьтесь удивляться и пускать слюньки:) Потрясающий торт в виде капли воды
Реалистичные зверюшки из карамели
Сладкие котята пытаются достать рыбок из желе
Зефирный кот  Мороженое в виде розы
Булочки-кролики
Цветочный десерт
Торт «Апельсин»
Коктейли с медвежатами
Милые печеньки
Понравилось? Тогда обязательно поделитесь статьей с друзьями, пусть они тоже полюбуются этими удивительно милыми сладостями!
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