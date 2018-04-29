Над чем смеются чукчи

Немногочисленный народ чукчей расселен на огромной территории — начиная от Берингова моря до реки Индигирки, от Северного Ледовитого океана до реки Анадырь. Это территорию можно сравнить с Казахстаном, а на ней живет чуть больше 15 тысяч человек! (данные переписи населения России в 2010 году).

Название чукчи — это адаптированное для русского человека название народа «лоуратвеланы». Чукчи значит «богатый оленями» (чаучу) — так представились русским первопроходцам северные оленеводы в XVII веке. «Лоутвераны» переводится как «настоящие люди», так как в мифологии крайнего Севера чукчи — «высшая раса», избранная богами. В мифологии чукчей объясняется, что боги создали эвенков, якутов, коряков и эскимосов исключительно как рабов русских, чтобы они помогали чукчам торговать с русскими.

Этническая история чукчей

Предки чукчей обосновались на Чукотке на рубеже 4-3 тысячелетия до нашей эры. В такой естественно-географической среде сформировались обычаи, традиции, мифология, язык и расовые особенности. У чукчей повышенная теплорегуляция, высокий уровень гемоглобина в крови, быстрый обмен веществ, потому формирование этой арктической расы происходило в условиях Крайнего Севера, а иначе они бы не выжили.

Мифология чукчей

В мифологии чукчей фигурирует ворон — творец, основной благодетель. Создатель земли, солнца, рек, морей, гор, оленей. Именно ворон научил людей жить в сложных природных условиях. Так как в сотворении космоса и звезд, по мнению чукчей, участвовали арктические животные, то названия созвездий и отдельных звезд связаны с оленями и воронами. Звезда капелла — это олений бык с санями человека.

Две звезды около созвездия Орла — «Самка оленя с олененком». Млечный путь — река с песчаными водами, с островами — пастбищами для оленей. Название месяцев чукотского календаря отражают жизнь дикого оленя, его биологические ритмы и особенность миграции.

Воспитание детей у чукчей

В воспитании чукотских детей можно проследить параллель с индейскими обычаями. В 6 лет у чукчей начинается суровое воспитание мальчиков-воинов. С этого возраста мальчики спят стоя, исключение — сон с опорой на ярангу. При этом взрослые чукчи воспитывали даже во сне — подкрадывались с раскаленным кончиком металла или тлеющей палкой, чтобы у мальчика вырабатывалась молниеносная реакция на любые звуки.

Юные чукчи бегали за оленьими упряжками с камнями на ногах. В руках с 6 лет постоянно держали лук и стрелы. Благодаря такой тренировке глаз, зрение у чукчей на долгие годы оставалось острым. Кстати, именно поэтому чукчи были превосходными снайперами во время Великой Отечественной войны. Любимые игры — «футбол» с мячом из оленьей шерсти и борьба. Боролись в особенных местах — то на моржовой шкуре (очень скользкой), то на льду.

Обряд посвящения во взрослую жизнь — испытание для жизнеспособных. На «экзамене» делали ставку на ловкость и внимательность. Например, отец посылал сына на задание. Но не задание было главным. Отец выслеживал сына, пока тот шагал его выполнять, и ждал, пока сын потеряет бдительность — тут он выпускал стрелу. Задача юноши — моментально сконцентрироваться, среагировать и увернуться. Поэтому пройти экзамен — значит выжить. Но стрелы не смазывали ядом, поэтому шанс на выживание после ранения был.

Война как стиль жизни

Отношение к смерти у чукчей простое — они ее не боятся. Если один чукча просит другого его убить, то просьба выполняется легко, без сомнений. Чукчи верят, что у каждого из них по 5-6 душ, и существует целая «вселенная предков». Но для того, чтобы попасть туда, нужно либо достойно погибнуть в бою, либо умереть от руки родственника или друга. Своя смерть или смерть от старости — роскошь. Поэтому чукчи отличные воины.

Они не боятся смерти, свирепые, у них чуткое обоняние, молниеносная реакция, острый глаз. Если в нашей культуре за военные заслуги награждают медалью, то чукчи на тыльной стороне правой ладони ставили татуировку-точку. Чем больше точек, тем более опытный и бесстрашный воин.

Чукотские женщины соответствуют суровым чукотским мужчинам. Они носят с собой нож, чтобы в случае серьезной опасности зарезать детей, родителей, а потом себя.

«Домашнее шаманство»

У чукчей существует так называемое «домашнее шаманство». Это отголоски древней религии лоураветланов, ведь сейчас почти все чукчи ходят в церковь и принадлежат русской православной церкви . Но «шаманят» до сих пор.

Во время осеннего убоя скота вся чукотская семья, включая детей, бьет в бубен. Этот обряд оберегает оленей от болезней, ранней гибели. Но это больше похоже на игру, как, например, сабантуй — праздник окончания пахоты у тюркских народов.

Писатель Владимир Богораз, этнограф и исследователь народов крайнего Севера пишет, что на настоящих шаманских обрядах люди вылечиваются от страшных болезней, заживают смертельные раны. Настоящие шаманы могут в руке растереть камень в крошку, голыми руками «зашить» рваную рану. Основная задача шаманов — исцелять больных. Для этого они впадают в транс, чтобы «путешествовать между мирами». На Чукотке шаманами становятся, если чукчу в момент опасности спасает морж, олень или волк — тем самым «передает» колдуну древнюю магию.

Примечательная черта чукотского шамана — он по желанию может «менять пол». Мужчины по велению духов становятся женщинами, даже выходят замуж. Богораз предположил, что это отголоски матриархата.

Чукчи и юмор

Чукчи придумали поговорку «смех делает человека сильным». Эта фраза считается жизненным кредо каждого чукчи. Смерти они не боятся, убивают легко, не испытывая тяжести. Для других людей непонятно, как можно сначала плакать над смертью близкого человека, а потом смеяться? Но уныние и тоска для чукчи — признак того, что человека «захватил» злой дух Келе, и это порицалось. Поэтому чукчи постоянно шутят, подтрунивают друг над другом, смеются. С детства чукчей приучают быть веселыми.

Считается, что если ребенок долго плачет, то его плохо воспитали родители. Девушек для замужества тоже выбирают по нраву. Если девушка весела и с чувством юмора, у нее больше шансов выйти замуж, чем у вечно грустной, так как считается, что унылая девушка — больная, от того и недовольная, потому что она думает о болезнях.