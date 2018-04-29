Волны, скольжения, скручивания. Что такое трайбл-фьюжн

Корреспондент АиФ-Югра побеседовал с единственным в Ханты-Мансийске педагогом по трайбл-фьюжн, танцовщицей Кристиной Ангутовой-Акчуриной.

Трайбл-фьюжн переводится с английского как «племенное слияние». Это достаточное молодое направление в танце появилось через соединение американского трайбла и танцев кабаре. На формирование стиля трайбл-фьюжн также оказали большое влияние такие танцевальные направления, как беллиданс, брейк-данс, индийский танец, фламенко и джаз. Имея в основе американский трайбл стиль, он расширяется, впитывая в себя лучшие наработки различных танцевальных направлений.

«На данный момент, трайбл-фьюжн одно из самых модных направлений в России. Привезен данный вид танца был из Америки. Некоторые люди делают ошибку, когда говорят, что фьюжн — это танец живота. Мы значительно отличаемся от бэллидэнса. У нас другая посадка, другие костюмы и другая преемственность», — рассказывает Кристина.

Отличительными чертами трайбл-фьюжн от стилизованного под него шоу-бэллиданса считаются обязательное знание базы движений, характерная постановка корпуса и рук, которая включает как индивидуальную импровизацию и постановку, так и групповую постановку.

Танцовщица отмечает: «Американский трайбл стиль (АТС) — заключает в себе базу, на которой основывается трайбл-фьюжн. Базу менять нельзя — имеется один лидер, к нему присоединятся танцоры, и все вместе заводят грандиозные танцы».

Техническая база трайбл-фьюжн состоит из характерной постановки рук и корпуса, волн, скольжений, скручиваний, тряски и некоторых других видов фиксаций и изоляций. Танцоры исполняют свои танцы согласно собственной задумке, используя элементы хатха-йоги, фаер-шоу, жонглирования, циркового представления и многого другого.

«Те, кто выучил базу АТС начинают работать в разных подстилях трайбл-фьюжн. Кто-то любит готические танцы, индийские, хип-хоп трайбл или другие. Танцовщицы должны быть прикрыты, оголен только живот. Костюмы в основном темных тонов, а украшения — обязательно с серебряным отливом».

Зрелищность и свобода самовыражения делают трайбл-фьюжн основой для ярких постановок, позволяя раскрыть свой потенциал каждому и самому стать героем невероятной истории, рассказанной танцем.

«Если вы хотите ощутить полную грацию с ноткой «стервозности» и всегда выделятся в толпе, то трайбл-фьюжн для вас. Но помните, что для этого танца важна королевская осанка, пластичность и сила воли», — делится своими мыслями Кристина.