Ещё
В Екатеринбургском СВУ состоялось мероприятие «Есть память, которой не будет конца»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Екатеринбургском СВУ состоялось мероприятие «Есть память, которой не будет конца» 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Суворовцы посетили виртуальную экскурсию в Луганскую народную республику, а также познакомились с удивительным проектом виртуальной галереи «История России в красках и звуках» — «Великая отечественная война.
В Екатеринбургском Суворовском военном училище проведено первое внеклассное мероприятие из цикла „Есть память, которой не будет конца“, посвященное молодогвардейцам — героям Великой Отечественной войны.
Тема участия детей и молодежи в Великой Отечественной войне очень актуальна в подростковом коллективе. Мероприятие было очень насыщенным по содержанию и эмоционально возвышенным. Суворовцы посетили виртуальную экскурсию в Луганскую народную республику в музей „Молодая гвардия“ города Краснодона, познакомились с удивительным проектом виртуальной галереи „История России в красках и звуках“ — „Великая отечественная война. Молодогвардейцы“, смотрели и обсуждали фрагмент легендарного фильма режиссера С. А. Герасимова „Молодая гвардия“.
»Молодая гвардия» -это наша история, и мы не вправе ее забывать. Минутой молчания почтили ребята героев Краснодона, ценой своей жизни защищавших Родину во имя свободы и счастья миллионов людей, во имя жизни на земле.
ТК «Звезда»: последние новости
На Северном флоте сформирован отряд для ремонта причала в ЗАТО Островной Книга рекордов Гиннеса назвала самую маленькую в мире ракету Захарова рассказала, как марафон «Песни Победы» поможет Западу понять значение 9 Мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы56
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Киноляпы, которые никто не замечал24
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Видео
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение