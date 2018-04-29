В Екатеринбургском СВУ состоялось мероприятие «Есть память, которой не будет конца»

Суворовцы посетили виртуальную экскурсию в Луганскую народную республику, а также познакомились с удивительным проектом виртуальной галереи «История России в красках и звуках» — «Великая отечественная война.

В Екатеринбургском Суворовском военном училище проведено первое внеклассное мероприятие из цикла „Есть память, которой не будет конца“, посвященное молодогвардейцам — героям Великой Отечественной войны.

Тема участия детей и молодежи в Великой Отечественной войне очень актуальна в подростковом коллективе. Мероприятие было очень насыщенным по содержанию и эмоционально возвышенным. Суворовцы посетили виртуальную экскурсию в Луганскую народную республику в музей „Молодая гвардия“ города Краснодона, познакомились с удивительным проектом виртуальной галереи „История России в красках и звуках“ — „Великая отечественная война. Молодогвардейцы“, смотрели и обсуждали фрагмент легендарного фильма режиссера С. А. Герасимова „Молодая гвардия“.

»Молодая гвардия» -это наша история, и мы не вправе ее забывать. Минутой молчания почтили ребята героев Краснодона, ценой своей жизни защищавших Родину во имя свободы и счастья миллионов людей, во имя жизни на земле.