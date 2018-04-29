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Певица Зара вышла в свет с подросшими сыновьями
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Певица Зара вышла в свет с подросшими сыновьями 

Letidor.ru 46 минут назад
Фото: Letidor.ru
На днях в столице, в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», состоялся московский премьерный показ нового долгожданного блокбастера MARVEL «Мстители: Война бесконечности». Картину зрителям представила генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан. Яркую премьеру посетили многие отечественные знаменитости: Алексей Герман-мл., Дмитрий Дьяченко, Артем Королев, Евгения Милова, Евгения Попова, Екатерина Дарма, Юлия Прудько, Инна Федосеева, Юлия Шарапова, Ким Белов, Этери Левиева, Ксения Князева, Лаура Джугелия, Оксана Барковская, Олег Рой, Светлана Родина, Пётр Ануров, Вероника Фёдорова, Виктория Борисевич и другие. Многие звездные родители вышли в свет со своими детьми. Так, известная певица Зара пришла на премьеру в сопросождении подросших сыновей. Напомним, оба сына Зары рождены во втором браке, с экс-супругом Сергеем Ивановым (начальником Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы). Ранее звезда была замужем за сыном экс-губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, вице-президентом по информационным технологиям банка «Санкт-Петербург» Сергеем Матвиенко. Артистка не раз подчеркивала в интервью, что к своим бывшим мужьям относится с огромным уважением. Отметим, фильм «Мстители: Война бесконечности» выходит в прокат 3 мая 2018 года. Купить билеты >> Фото предоставлены WDSSPR Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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