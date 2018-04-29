XVII Церемония вручения премии «Шансон года»

Торжественная церемония вручения премии «Шансон года» прошла 21 апреля в Государственном Кремлевском дворце!

«Радио Шансон» вручало престижную награду уже в 17-й раз. В этот вечер в исполнении любимых артистов прозвучали песни, завоевавшие сердца миллионов россиян.

«"Шансон года" для артиста — это отправная точка, — комментирует награду Стас Михайлов. — Если у меня в руках награда от слушателей и радио, с которого все началось, это итог всего, что я сделал за год. Получить эту награду тяжело, но в этом вся ее ценность!»

Премия «Шансон года» давно вышла за пределы стилистических определений, но неизменно одно: шансон — это «музыка вокруг стихов».

«"Шансон года" — одна из главных премий в нашей стране, — считает Игорь Саруханов. — Для любого композитора, поэта — это очень важно, это, безусловно, знак признания».