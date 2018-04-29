Диджей-школа и музыкальный лекторий заработали в рамках фестиваля «Московская весна а сappella»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«На «Московской весне a cappella» все желающие могут не только побывать на концертах и вечеринках, но и научиться организовывать свои собственные! В рамках фестиваля, который продлится до 9 мая, на Тверском бульваре открылась диджей-школа. В ней научат обращаться со специальным оборудованием диджея, принципам сведения и аранжировки треков. Рядом расположился музыкальный лекторий, где Сергей Санчес (DJ Sanchez) и другие известные диджеи поделятся секретами мастерства. Лектории и диджей-школа работают ежедневно, а все занятия в них совершенно бесплатны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в диджей-школе на Тверском бульваре уроки от диджеев Александра Михайлова (NeverMet), Александра Трофимова (LCJ Ice Berg) будут проходить ежедневно с 11:00 до 20:00. Так, 1 мая они расскажут о структуре и аранжировке трека, 4 мая — об использовании эффектов и лупов. Лекторий «Современная музыка и пути ее развития», который также открылся на Тверском бульваре — идеальное место для тех, кто всерьез задумывается о музыкальной карьере.

В понедельник, 30 апреля, в 15:00 один из самых известных диджеев России С. Санчес расскажет о том, как организовать успешную клубную вечеринку. О механике выпуска и продвижении собственной музыки на зарубежных лейблах расскажет Кирилл Любимов (Luke Lyubimov) 1 мая в 14:00. Кроме того, 30 апреля в 17:00 основатель школы Umaker Константин Копытов прочтет лекцию «Организация шоукейса на международном фестивале от идеи до реализации». Беседу о том, как открыть собственный лейбл проведет генеральный директор школы Umaker Алекс Николаев 5 мая в 15.00.

Помимо того, 6 мая в 14.00 Наталья Дашкова, организатор вечеринок в самых известных клубах Москвы расскажет о том, как проводить крупные мероприятия на 1 тыс. и более гостей. А в 15:00 диджей и продюсер, основатель проекта Sound Park TV, промо группы Instinct и Berlin Rules, Евгения Костур поделится секретами организации камерных музыкальных мероприятий (до 300 человек).

На Новом Арбате (возле д. 19) работает еще один фестивальный образовательный кластер. Здесь каждый вечер, в 19.00, проходят лекции по музыкальной культуре или творческие мастер-классы. К примеру, 4 и 5 мая пройдет «Тело как музыкальный инструмент», а 9 мая — лекция «Балет — Анна Павлова и „Русские сезоны“ в Париже».

Фестиваль «Московская весна a cappella» проходит с 27 апреля по 9 мая 2018 г. на 61 площадке. Во второй раз в рамках фестиваля состоится Открытый музыкальный международный конкурс исполнителей «Московская весна a cappella». В 2018 г. в нем примут участие 184 исполнителя и коллектива из 16 стран мира и 40 регионов России.