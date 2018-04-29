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Музыканты и диджеи расскажут гостям «Московской весны» о секретах профессии
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Музыканты и диджеи расскажут гостям «Московской весны» о секретах профессии 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Известные российские диджеи, ведущие, музыкальные продюсеры в рамках музыкального лектория фестиваля «Московская весна A Cappella» расскажут всем желающим об особенностях профессии, а в DJ-школе всех желающих научат работать со специальным оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Лекторий «Современная музыка и пути ее развития» на Тверском бульваре — идеальное место для тех, кто всерьез задумывается о музыкальной карьере. С лекциями здесь выступают популярные диджеи, музыканты и успешные музыкальные продюсеры.
«На «Московской весне A Cappella» 30 апреля в 15:00 один из самых известных диджеев России Сергей Санчес (Sanchez) расскажет о том, как организовать успешную клубную вечеринку», — отмечается в сообщении.
О механике выпуска и продвижении собственной музыки на зарубежных лейблах 1 мая в 14:00 расскажет диджей Кирилл Любимов (Luke Lyubimov). 30 апреля в 17:00 основатель школы Umaker Константин Копытов прочтет лекцию «Организация шоукейса на международном фестивале от идеи до реализации». Беседу о том, как открыть собственный лейбл, проведет генеральный директор школы Umaker Алекс Николаев 5 мая в 15:00.
«Шестого мая приглашаем всех, кто мечтает научиться организовывать самые яркие и запоминающиеся музыкальные мероприятия! В 14:00 Наталья Дашкова, организатор вечеринок в самых известных клубах Москвы, расскажет о том, как проводить крупные мероприятия на тысячу и более гостей. А в 15:00 диджей и продюсер, основатель проекта Sound Park TV, промо группы Instinct и Berlin Rules Евгения Костур поделится секретами организации камерных музыкальных мероприятий (до 300 человек)», — добавляется в сообщении.
Кроме того, в DJ-школе на Тверском бульваре ежедневно с 11:00 до 20:00 будут проходить бесплатные уроки от диджеев Александра Михайлова (NeverMet), Александра Трофимова (LCJ Ice Berg). В воскресенье они расскажут о подгоне по темпу и реверсе, 1 мая — о структуре и аранжировке трека, 4 мая — об использовании эффектов и лупов.
А в лектории на Новом Арбате (возле дома 19) работает еще один фестивальный образовательный кластер. Здесь каждый вечер в 19:00, проходят лекции по музыкальной культуре или творческие мастер-классы. К примеру, 4 и 5 мая состоится тренинг «Тело как музыкальный инструмент», а 9 мая — лекция «Балет — Анна Павлова и „Русские сезоны“ в Париже».
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