Музыканты и диджеи расскажут гостям «Московской весны» о секретах профессии

Известные российские диджеи, ведущие, музыкальные продюсеры в рамках музыкального лектория фестиваля «Московская весна A Cappella» расскажут всем желающим об особенностях профессии, а в DJ-школе всех желающих научат работать со специальным оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Лекторий «Современная музыка и пути ее развития» на Тверском бульваре — идеальное место для тех, кто всерьез задумывается о музыкальной карьере. С лекциями здесь выступают популярные диджеи, музыканты и успешные музыкальные продюсеры.

«На «Московской весне A Cappella» 30 апреля в 15:00 один из самых известных диджеев России Сергей Санчес (Sanchez) расскажет о том, как организовать успешную клубную вечеринку», — отмечается в сообщении.

О механике выпуска и продвижении собственной музыки на зарубежных лейблах 1 мая в 14:00 расскажет диджей Кирилл Любимов (Luke Lyubimov). 30 апреля в 17:00 основатель школы Umaker Константин Копытов прочтет лекцию «Организация шоукейса на международном фестивале от идеи до реализации». Беседу о том, как открыть собственный лейбл, проведет генеральный директор школы Umaker Алекс Николаев 5 мая в 15:00.

«Шестого мая приглашаем всех, кто мечтает научиться организовывать самые яркие и запоминающиеся музыкальные мероприятия! В 14:00 Наталья Дашкова, организатор вечеринок в самых известных клубах Москвы, расскажет о том, как проводить крупные мероприятия на тысячу и более гостей. А в 15:00 диджей и продюсер, основатель проекта Sound Park TV, промо группы Instinct и Berlin Rules Евгения Костур поделится секретами организации камерных музыкальных мероприятий (до 300 человек)», — добавляется в сообщении.

Кроме того, в DJ-школе на Тверском бульваре ежедневно с 11:00 до 20:00 будут проходить бесплатные уроки от диджеев Александра Михайлова (NeverMet), Александра Трофимова (LCJ Ice Berg). В воскресенье они расскажут о подгоне по темпу и реверсе, 1 мая — о структуре и аранжировке трека, 4 мая — об использовании эффектов и лупов.